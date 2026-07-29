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В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров после турнира - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
12:48 29.07.2026
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров после турнира

Команда из 20 эфиопских футболистов не вернулась на родину после "Кубка Гtтии"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда из 20 эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину после турнира «Кубок Гетии» в шведском Гетеборге.
  • Полиция считает, что речь идет о добровольном побеге футболистов, нет признаков незаконного вмешательства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Команда из 20 эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину после прошедшего в шведском Гётеборге турнира "Кубок Гётии", сообщает газета Goteborgs-Posten.
По информации издания, в заключительный день розыгрыша школьный администратор обнаружил, что эфиопская команда, проживавшая в школе, уехала, не сообщив об этом. Организаторы связались с полицией, которая зарегистрировала заявление о пропаже людей.
Позднее власти сообщили, что пропавшие не вернулись в Эфиопию. Как отмечается в материале, с высокой долей вероятности речь идет о добровольном побеге, чтобы не возвращаться в страну.
"Нет никаких признаков того, что за этим стоит что-то незаконное, например торговля людьми или что-то подобное", - сообщили в полиции.
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