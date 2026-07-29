В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров после турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда из 20 эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину после турнира «Кубок Гетии» в шведском Гетеборге.
- Полиция считает, что речь идет о добровольном побеге футболистов, нет признаков незаконного вмешательства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Команда из 20 эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину после прошедшего в шведском Гётеборге турнира "Кубок Гётии", сообщает газета Goteborgs-Posten.
По информации издания, в заключительный день розыгрыша школьный администратор обнаружил, что эфиопская команда, проживавшая в школе, уехала, не сообщив об этом. Организаторы связались с полицией, которая зарегистрировала заявление о пропаже людей.
Позднее власти сообщили, что пропавшие не вернулись в Эфиопию. Как отмечается в материале, с высокой долей вероятности речь идет о добровольном побеге, чтобы не возвращаться в страну.
"Нет никаких признаков того, что за этим стоит что-то незаконное, например торговля людьми или что-то подобное", - сообщили в полиции.