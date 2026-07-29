Минпросвещения обновит программы части предметов в 10-11-х классах

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.