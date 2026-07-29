Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения обновит программы части предметов в 10-11-х классах - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 29.07.2026 (обновлено: 03:52 29.07.2026)
Минпросвещения обновит программы части предметов в 10-11-х классах

РИА Новости: Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10-11-х классах

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"Урок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам.
  • Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
«
"В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике", — сказал он.
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ
22 июля, 07:01
Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую, добавил Костенко.
По словам эксперта введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации Комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, разработанному Министерством просвещения.
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ
22 июля, 07:01
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала