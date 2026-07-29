Минпросвещения обновит программы части предметов в 10-11-х классах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам.
- Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
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"В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике", — сказал он.
Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую, добавил Костенко.
По словам эксперта введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации Комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, разработанному Министерством просвещения.