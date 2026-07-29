Минниханов поздравил 430-й мотострелковый полк со званием гвардейского

КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму командованию и бойцам 430-го мотострелкового полка, поздравив их с присвоением почетного наименования "гвардейский", сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 430-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". В тексте указа отмечается, что наименование "гвардейский" присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Поздравляя бойцов, глава государства отметил умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, их храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм. Лидер России выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

"Это признание особых боевых заслуг доблестного мотострелкового формирования, высокая оценка вашего беспримерного мужества и стойкости, проявленных при выполнении сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал Минниханов в телеграмме.

Глава региона отметил, что татарстанцы гордятся отважными, героическими земляками и достойными наследниками поколения победителей, продолжающими славные традиции самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой верности воинскому и гражданскому долгу. Минниханов пожелал бойцам крепкого здоровья, неизменной удачи и несокрушимой веры в нашу победу.

"Высоко несите знамя гвардейского полка и возвращайтесь домой целыми и невредимыми", - напутствовал он.