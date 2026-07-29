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Минниханов поздравил 430-й мотострелковый полк со званием гвардейского - РИА Новости, 29.07.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:07 29.07.2026 (обновлено: 16:19 29.07.2026)
Минниханов поздравил 430-й мотострелковый полк со званием гвардейского

Минниханов поздравил 430-й мотострелковый полк с получением звания "гвардейский"

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму командованию и бойцам 430-го мотострелкового полка, поздравив их с присвоением почетного наименования "гвардейский", сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 430-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". В тексте указа отмечается, что наименование "гвардейский" присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Поздравляя бойцов, глава государства отметил умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, их храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм. Лидер России выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
"Это признание особых боевых заслуг доблестного мотострелкового формирования, высокая оценка вашего беспримерного мужества и стойкости, проявленных при выполнении сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал Минниханов в телеграмме.
Глава региона отметил, что татарстанцы гордятся отважными, героическими земляками и достойными наследниками поколения победителей, продолжающими славные традиции самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой верности воинскому и гражданскому долгу. Минниханов пожелал бойцам крепкого здоровья, неизменной удачи и несокрушимой веры в нашу победу.
"Высоко несите знамя гвардейского полка и возвращайтесь домой целыми и невредимыми", - напутствовал он.
430-й мотострелковый полк был создан в 2022 году преимущественно из жителей Татарстана. Участвовал, в частности, в установлении контроля над Угледаром, боях в районах Богоявленки и Елизаветовки ДНР. Глава Татарстана ранее отмечал, что бойцы полка награждены республиканскими государственными наградами.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановСВО
 
 
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