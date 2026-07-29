В Петербурге задержали повара кафе по подозрению в нападении на посетителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге повар кафе напал на посетителя, который получил тяжелые травмы.
- 27 июля полиция задержала подозреваемого — 22-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала повара кафе, который, предположительно, в феврале набросился на посетителя, получившего тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в феврале в кафе на проспекте Просвещения произошел конфликт, в результате которого мужчина получил травмы. С учетом их характера, уголовное дело, изначально возбужденное по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, переквалифицировали на часть 1 статьи 111 УК РФ о тяжком вреде здоровью.
"Двадцать седьмого июля... в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции... задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, работающий поваром в заведении, где произошел инцидент", – говорится в сообщении.