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В Петербурге задержали повара кафе по подозрению в нападении на посетителя - РИА Новости, 29.07.2026
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13:41 29.07.2026 (обновлено: 15:19 29.07.2026)
В Петербурге задержали повара кафе по подозрению в нападении на посетителя

Полиция Петербурга задержала повара кафе по подозрению в нападении на посетителя

© ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиКонфликт в заведении общепита на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге
Конфликт в заведении общепита на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Конфликт в заведении общепита на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге повар кафе напал на посетителя, который получил тяжелые травмы.
  • 27 июля полиция задержала подозреваемого — 22-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала повара кафе, который, предположительно, в феврале набросился на посетителя, получившего тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в феврале в кафе на проспекте Просвещения произошел конфликт, в результате которого мужчина получил травмы. С учетом их характера, уголовное дело, изначально возбужденное по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, переквалифицировали на часть 1 статьи 111 УК РФ о тяжком вреде здоровью.
"Двадцать седьмого июля... в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции... задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, работающий поваром в заведении, где произошел инцидент", – говорится в сообщении.
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