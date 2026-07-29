Рейтинг@Mail.ru
Подросток рассказал, как получил задание от "следователя" поджечь АЗС - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 29.07.2026 (обновлено: 11:25 29.07.2026)
Подросток рассказал, как получил задание от "следователя" поджечь АЗС

ФСБ: подросток из Петербурга получил задание от "следователя" поджечь АЗС

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Петербурга познакомился с девушкой через Telegram-бот «Дайвинчик».
  • Под манипуляциями он передал девушке координаты торгового центра CityMall, а затем получил от «следователя» задание поджечь АЗС.
  • Подросток поджег бензоколонку, украв бензин и зажигалку у отца.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подросток из Петербурга рассказал, как скинул адрес ТЦ, получил задание от "следователя" поджечь АЗС, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, следует из видео ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщило о том, что силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов. Основателю мессенджера Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.
"Я решил познакомиться через Telegram-бот Дайвинчик с девушками. Наткнулся на одну из них, она со мной связалась. После некоторого общения кинул ей под манипуляциями координаты торгового центра CityMall. После чего она мне скинула два видеосообщения в Telegram, где показывался человек в форме вооруженных сил Украины, где он запускает дроны. Со мной связался следователь. Начал рассказывать то, что я обвиняюсь в каких-то статьях, пособничество терроризму, можно все исправить, если провести некую акцию. Сказал, что нужно наказать плохих людей, которые с прибыли с бензоколонок самообслуживания отправляют деньги вооруженным силам Украины, после чего я взял и украл бензин у отца и зажигалку тоже. В поселке я поджег бензоколонку", - сказал задержанный на видео.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Житель Москвы рассказал, как его принуждали поджечь "проукраинскую" АЗС
Вчера, 09:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала