Подросток рассказал, как получил задание от "следователя" поджечь АЗС

"Я решил познакомиться через Telegram-бот Дайвинчик с девушками. Наткнулся на одну из них, она со мной связалась. После некоторого общения кинул ей под манипуляциями координаты торгового центра CityMall. После чего она мне скинула два видеосообщения в Telegram, где показывался человек в форме вооруженных сил Украины, где он запускает дроны. Со мной связался следователь. Начал рассказывать то, что я обвиняюсь в каких-то статьях, пособничество терроризму, можно все исправить, если провести некую акцию. Сказал, что нужно наказать плохих людей, которые с прибыли с бензоколонок самообслуживания отправляют деньги вооруженным силам Украины, после чего я взял и украл бензин у отца и зажигалку тоже. В поселке я поджег бензоколонку", - сказал задержанный на видео.