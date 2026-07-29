Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток из Петербурга познакомился с девушкой через Telegram-бот «Дайвинчик».
- Под манипуляциями он передал девушке координаты торгового центра CityMall, а затем получил от «следователя» задание поджечь АЗС.
- Подросток поджег бензоколонку, украв бензин и зажигалку у отца.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подросток из Петербурга рассказал, как скинул адрес ТЦ, получил задание от "следователя" поджечь АЗС, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, следует из видео ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщило о том, что силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов. Основателю мессенджера Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.
"Я решил познакомиться через Telegram-бот Дайвинчик с девушками. Наткнулся на одну из них, она со мной связалась. После некоторого общения кинул ей под манипуляциями координаты торгового центра CityMall. После чего она мне скинула два видеосообщения в Telegram, где показывался человек в форме вооруженных сил Украины, где он запускает дроны. Со мной связался следователь. Начал рассказывать то, что я обвиняюсь в каких-то статьях, пособничество терроризму, можно все исправить, если провести некую акцию. Сказал, что нужно наказать плохих людей, которые с прибыли с бензоколонок самообслуживания отправляют деньги вооруженным силам Украины, после чего я взял и украл бензин у отца и зажигалку тоже. В поселке я поджег бензоколонку", - сказал задержанный на видео.