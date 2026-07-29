Игрок сборной Эквадора и участник ЧМ-2026 близок к переходу в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист бразильского "Фламенго" Гонсало Плата близок к переходу в "Зенит".
- Сделка по переходу 25-летнего вингера может быть завершена в ближайшие дни.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участник чемпионата мира 2026 года в составе сборной Эквадора Гонсало Плата, который является футболистом бразильского "Фламенго", близок к переходу в петербургский "Зенит", сообщает эквадорская радиостанция Mundo Deportivo EC в соцсети Х.
По информации источника, 25-летний вингер ведет активные переговоры с российским клубом, а сделка может быть завершена в ближайшие дни.
Плата - воспитанник эквадорского "Индепендьенте" и на протяжении карьеры также выступал в составе португальского "Спортинга", испанского клуба "Реал Вальядолид" и катарского "Аль-Садда". В его активе девять голов за 54 матча в составе сборной Эквадора.
На чемпионате мира 2026 года Плата вместе с национальной командой дошел до 1/16 финала турнира, где проиграл хозяевам турнира мексиканцам (0:2). На мировом первенстве он сыграл четыре матча и забил один гол.