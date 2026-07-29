Игрок сборной Эквадора и участник ЧМ-2026 близок к переходу в "Зенит"

По информации источника, 25-летний вингер ведет активные переговоры с российским клубом, а сделка может быть завершена в ближайшие дни.

На чемпионате мира 2026 года Плата вместе с национальной командой дошел до 1/16 финала турнира, где проиграл хозяевам турнира мексиканцам (0:2). На мировом первенстве он сыграл четыре матча и забил один гол.