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Экс-игрок "Авангарда" Пьянов объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Хоккей
 
14:35 29.07.2026 (обновлено: 14:36 29.07.2026)
Экс-игрок "Авангарда" Пьянов объявил о завершении карьеры

Экс-хоккеист "Сибири", "Авангарда" и "Амура" Пьянов объявил о завершении карьеры

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВалентин Пьянов
Валентин Пьянов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валентин Пьянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры.
  • Пьянов является воспитанником "Сибири" и выступал за "Авангард", "Ладу" и "Амур", сыграв 627 матчей в КХЛ и набрав 243 очка (95 голов + 148 передач).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский нападающий Валентин Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры, сообщается в Telegram-канале команды.
Клуб опубликовал видеоролик с участием 35-летнего хоккеиста, в котором он обращается к болельщикам, одноклубникам и семье со словами благодарности.
Пьянов является воспитанником "Сибири" и на протяжении карьеры также выступал в КХЛ в составе омского "Авангарда", тольяттинской "Лады" и хабаровского "Амура". Всего на его счету 627 матчей в лиге и 243 (95 голов + 148 передач) набранных очка.
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