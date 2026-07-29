Экс-игрок "Авангарда" Пьянов объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры.
- Пьянов является воспитанником "Сибири" и выступал за "Авангард", "Ладу" и "Амур", сыграв 627 матчей в КХЛ и набрав 243 очка (95 голов + 148 передач).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский нападающий Валентин Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры, сообщается в Telegram-канале команды.
Клуб опубликовал видеоролик с участием 35-летнего хоккеиста, в котором он обращается к болельщикам, одноклубникам и семье со словами благодарности.
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