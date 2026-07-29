На станции метро "Гостиный двор" в Петербурге возник запах гари

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге в служебном помещении возник запах гари.
- Станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Запах гари возник в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, специалисты проводят осмотр, две станции временно закрыты для пассажиров, сообщил Петербургский метрополитен.
Отмечается, что в целях безопасности станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для входа и выхода пассажиров.
Как уточнил метрополитен, при этом первый вестибюль станции "Невский проспект" с выходом на Михайловскую улицу работает в обычном режиме. Движение поездов по соответствующей ("синей") линии подземки идет без ограничений.
В Петербурге троим подросткам стало плохо в метро
16 июля, 22:31