На станции метро "Гостиный двор" в Петербурге возник запах гари

Краткий пересказ от РИА ИИ На станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге в служебном помещении возник запах гари.

Станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для пассажиров.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Запах гари возник в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, специалисты проводят осмотр, две станции временно закрыты для пассажиров, сообщил Петербургский метрополитен.

"В служебном помещении на станции "Гостиный двор" зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС - сейчас они проводят осмотр", - говорится в канале петербургской подземки на платформе " Макс ".

Отмечается, что в целях безопасности станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для входа и выхода пассажиров.