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На станции метро "Гостиный двор" в Петербурге возник запах гари - РИА Новости, 29.07.2026
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13:45 29.07.2026 (обновлено: 14:48 29.07.2026)
На станции метро "Гостиный двор" в Петербурге возник запах гари

В Петербурге закрыли на вход две станции метро из-за запаха гари

© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкСтанция метро "Гостиный двор"
Станция метро Гостиный двор - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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Станция метро "Гостиный двор". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге в служебном помещении возник запах гари.
  • Станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Запах гари возник в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, специалисты проводят осмотр, две станции временно закрыты для пассажиров, сообщил Петербургский метрополитен.
"В служебном помещении на станции "Гостиный двор" зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС - сейчас они проводят осмотр", - говорится в канале петербургской подземки на платформе "Макс".
Отмечается, что в целях безопасности станции "Гостиный Двор" и "Невский проспект" временно закрыты для входа и выхода пассажиров.
Как уточнил метрополитен, при этом первый вестибюль станции "Невский проспект" с выходом на Михайловскую улицу работает в обычном режиме. Движение поездов по соответствующей ("синей") линии подземки идет без ограничений.
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