Ученый предупредил о вымирании пчел из-за аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые виды пчел в Европе могут вымереть из-за аномальной жары.
- Большинство шмелей адаптированы к холодному климату и могут переместиться на север или в горы, но столкнутся с конкуренцией со стороны коренных обитателей.
- Потепление приводит к страданиям людей и животных, поэтому политики должны принять меры для борьбы с изменениями климата, считает британский профессор Ларс Читтка.
ЛОНДОН, 29 июл — РИА Новости. Некоторые виды пчел в Европе могут вымереть, не пережив аномальную жару, заявил РИА Новости ведущий мировой эксперт по насекомым, профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка.
"Переживут ли пчелы дальнейшее потепление? Некоторые виды выживут, другие — определенно нет. Существует множество видов пчел, которые эволюционировали так, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях", — сказал он.
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Ученый отметил, что большинство шмелей покрыты шерстью и адаптированы к холодному климату. Некоторые из них смогут пережить потепление, постепенно перемещаясь дальше на север или выше в горы, но там они столкнутся с конкуренцией со стороны коренных обитателей. По слова профессора, потепление приводит к страданиям не только насекомых, но и людей, поэтому политики должны принять меры для борьбы с изменениями климата.
"Если наших политиков не волнует разнообразие насекомых (или другое биологическое разнообразие), то, по крайней мере, в центре их внимания должно быть благополучие человека. Количество смертей в результате недавних периодов сильной жары само по себе шокирует, но страдания людей (и других животных), которые наступят в результате изменения климата, должны заставить всех задуматься о прекращении и обращении вспять этих изменений", — заключил Читтка.
Как рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский, в XXI веке срок жизни пчел составляет около 23 дней, тогда как XX он равнялся 40 дням.
В середине июня в Европе установилась аномальная жара — в некоторых странах температура превышала 40 градусов. В июле Францию и Испанию охватили лесные пожары, в других странах объявили высший уровень пожарной опасности. По прогнозу профессора метеорологии Лидсского университета Дугласа Паркера, 40 градусов летом могут стать нормой для Великобритании уже через 25 лет.
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