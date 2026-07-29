Паводок затопил жилую зону в приамурском селе

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ Паводок затопил жилую зону села Ивановка в Приамурье

Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень воды в реке Правый Уркан поднялся до 728 сантиметров.

Из-за подъема воды произошло подтопление жилой зоны села Ивановка и затопление участка автомобильной дороги.

В Зейский округ направили оперативную и аэромобильную группировки МЧС России по Амурской области для помощи населению.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Правый Уркан поднялся до 728 сантиметров, в результате чего подтопило жилую зону села Ивановка Зейского округа Амурской области, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"По оперативным данным на 14.00 (8.00 мск), уровень воды на реке Правый Уркан у села Ивановка составляет 728 сантиметров. В связи с ростом уровня воды произошло подтопление жилой зоны села Ивановка", – говорится в сообщении.

По данным на 10.00 (4.00 мск), уровень воды составлял 702 сантиметра. Из-за интенсивного подъема воды оказался затоплен участок автомобильной дороги, соединяющий город Зея с селом, что ограничило транспортную доступность населенного пункта, уточнили в центре.

К 14.00 (8.00 мск) ситуация обострилась: уровень воды вырос еще на 26 сантиметров, и вода начала заходить на улицы села.

Для оказания помощи населению еще ночью 28 июля в Зейский округ направили оперативную группу и аэромобильную группировку главного управления МЧС России по Амурской области. В ее состав вошли 15 человек и пять единиц техники, включая два плавсредства и один беспилотник, добавили в региональном главке МЧС.