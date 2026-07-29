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Паводок затопил жилую зону в приамурском селе - РИА Новости, 29.07.2026
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11:52 29.07.2026
Паводок затопил жилую зону в приамурском селе

Паводок затопил жилую зону села Ивановка в Приамурье

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБПаводок затопил жилую зону села Ивановка в Приамурье
Паводок затопил жилую зону села Ивановка в Приамурье - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
Паводок затопил жилую зону села Ивановка в Приамурье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень воды в реке Правый Уркан поднялся до 728 сантиметров.
  • Из-за подъема воды произошло подтопление жилой зоны села Ивановка и затопление участка автомобильной дороги.
  • В Зейский округ направили оперативную и аэромобильную группировки МЧС России по Амурской области для помощи населению.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Правый Уркан поднялся до 728 сантиметров, в результате чего подтопило жилую зону села Ивановка Зейского округа Амурской области, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По оперативным данным на 14.00 (8.00 мск), уровень воды на реке Правый Уркан у села Ивановка составляет 728 сантиметров. В связи с ростом уровня воды произошло подтопление жилой зоны села Ивановка", – говорится в сообщении.
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По данным на 10.00 (4.00 мск), уровень воды составлял 702 сантиметра. Из-за интенсивного подъема воды оказался затоплен участок автомобильной дороги, соединяющий город Зея с селом, что ограничило транспортную доступность населенного пункта, уточнили в центре.
К 14.00 (8.00 мск) ситуация обострилась: уровень воды вырос еще на 26 сантиметров, и вода начала заходить на улицы села.
Для оказания помощи населению еще ночью 28 июля в Зейский округ направили оперативную группу и аэромобильную группировку главного управления МЧС России по Амурской области. В ее состав вошли 15 человек и пять единиц техники, включая два плавсредства и один беспилотник, добавили в региональном главке МЧС.
На месте также работают спасатели поисково-спасательного отряда, госинспекторы ГИМС и пожарные. Паводковая обстановка находится на круглосуточном контроле, ведется постоянный обмен информацией с администрациями муниципалитетов, резюмировали в ведомстве.
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ПроисшествияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЗея (город)
 
 
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