В отношении Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дисциплинарный комитет ФИФА открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира.

В докладе ФИФА указаны три случая нападения со стороны Паредеса, а также открыто дело в отношении аргентинских футболистов Науэля Молины и Роберто Айялы за нарушение дисциплинарного кодекса.

ФИФА подозревает Молину, Тьяго Альмаду и Гави в неспортивном поведении.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира, сообщается на сайте организации.

Сборная Аргентины 19 июля проиграла в дополнительное время со счетом 0:1 испанцам в финале чемпионата мира, который прошел в США, Канаде и Мексике. После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанского защитника Эрика Гарсию, а потом уложил полузащитника Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо.