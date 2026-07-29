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В отношении Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
19:52 29.07.2026
В отношении Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ

В отношении аргентинца Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ

© REUTERS / Amanda PerobelliЛеандро Паредес
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный комитет ФИФА открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира.
  • В докладе ФИФА указаны три случая нападения со стороны Паредеса, а также открыто дело в отношении аргентинских футболистов Науэля Молины и Роберто Айялы за нарушение дисциплинарного кодекса.
  • ФИФА подозревает Молину, Тьяго Альмаду и Гави в неспортивном поведении.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира, сообщается на сайте организации.
Сборная Аргентины 19 июля проиграла в дополнительное время со счетом 0:1 испанцам в финале чемпионата мира, который прошел в США, Канаде и Мексике. После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанского защитника Эрика Гарсию, а потом уложил полузащитника Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо.
В докладе ФИФА указаны три случая нападения со стороны Паредеса. Также за нарушение той же статьи дисциплинарного кодекса открыто дело в отношении Молины (один случай нападения и одна попытка) и Айялы (один случай нападения). Помимо этого, ФИФА подозревает Молину, его соотечественника Тьяго Альмаду и Гави в неспортивном поведении.
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