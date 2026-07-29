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Обладатель Кубка Стэнли Пакетт стал игроком "Авангарда" - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Хоккей
 
12:29 29.07.2026 (обновлено: 12:32 29.07.2026)
Обладатель Кубка Стэнли Пакетт стал игроком "Авангарда"

"Авангард" подписал контракт с канадским форвардом Седриком Пакеттом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСедрик Пакетт
Седрик Пакетт - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Седрик Пакетт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский "Авангард" объявил о подписании контракта с канадским нападающим Седриком Пакеттом.
  • Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.
  • Седрик Пакетт провел 21 матч в сезоне 2025/26 в составе московского "Динамо" и набрал 10 очков (6 голов + 4 передачи).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Омский "Авангард" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Седриком Пакеттом.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.
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"Седрик Пакетт – опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Пакетт провел 21 матч в сезоне-2025/26 в составе московского "Динамо" и набрал 10 очков (6 голов + 4 передачи). Ранее в "Динамо" сообщили о наличии у канадского форварда, имеющего российское гражданство, травмы спины. В сентябре 2025 года Пакетт получил возможность выступать за сборную России.
Он выступал в составе московского "Динамо" с 2023 года, а до этого на протяжении сезона представлял "Динамо" из Минска. Всего в КХЛ нападающий набрал 125 очков (67+58) в 227 матчах.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Пакетт выступал за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", с которым в 2020 году завоевал Кубок Стэнли, а также "Оттаву Сенаторз", "Каролину Харрикейнз" и "Монреаль Канадиенс".
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ХоккейСпортРоссияМинскСедрик ПакеттАлексей СопинАвангардТампа-Бэй ЛайтнингХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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