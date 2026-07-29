Обладатель Кубка Стэнли Пакетт стал игроком "Авангарда"

Краткий пересказ от РИА ИИ Омский "Авангард" объявил о подписании контракта с канадским нападающим Седриком Пакеттом.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.

Седрик Пакетт провел 21 матч в сезоне 2025/26 в составе московского "Динамо" и набрал 10 очков (6 голов + 4 передачи).

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Омский "Авангард" в Омский "Авангард" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Седриком Пакеттом.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.

Седрик Пакетт – опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.

Пакетт провел 21 матч в сезоне-2025/26 в составе московского "Динамо" и набрал 10 очков (6 голов + 4 передачи). Ранее в "Динамо" сообщили о наличии у канадского форварда, имеющего российское гражданство, травмы спины. В сентябре 2025 года Пакетт получил возможность выступать за сборную России.

Он выступал в составе московского "Динамо" с 2023 года, а до этого на протяжении сезона представлял "Динамо" из Минска. Всего в КХЛ нападающий набрал 125 очков (67+58) в 227 матчах.