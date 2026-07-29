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Онищенко призвал отменить норматив о времени приема у врача - РИА Новости, 29.07.2026
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16:56 29.07.2026
Онищенко призвал отменить норматив о времени приема у врача

Онищенко призвал отменить норматив о 15-минутном приеме у врача

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт
Участковый врач - терапевт - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Участковый врач - терапевт . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что норматив о приеме у врача продолжительностью 15 минут следует отменить.
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал норматив о приеме врача в течение 15 минут бессмысленным и усредненным.
  • Онищенко отметил, что время, необходимое для приема, зависит от ситуации пациента, и врачам часто нужно больше времени для правильной постановки диагноза и назначения лечения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Норматив, согласно которому прием у врача длится всего 15 минут, следует отменить, поскольку каждый случай индивидуален, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что норматив о приеме врача только в течение 15 минут является бессмысленным и усредненным.
"За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25-27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать", - сказал Онищенко.
По словам академика, зачастую врачу для правильной постановки диагноза и назначения соответствующего лечения нужно проконсультироваться с другим специалистом, что также требует времени.
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