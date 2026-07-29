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Онищенко оценил возможность возникновения эпидемии ВИЧ в мире - РИА Новости, 29.07.2026
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09:29 29.07.2026
Онищенко оценил возможность возникновения эпидемии ВИЧ в мире

Онищенко: риски эпидемии ВИЧ в мире небезосновательны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Онищенко сообщил о рисках возникновения эпидемии ВИЧ-инфекции из-за ухудшения ситуации с лекарствами.
  • В докладе UNAIDS указано, что миру грозит эпидемия ВИЧ при дальнейшем сокращении финансирования программ по борьбе с инфекцией.
  • Онищенко отметил, что терапия помогает людям с ВИЧ социализироваться и рожать здоровых детей, а без необходимых препаратов их жизнь под угрозой.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Риски возникновения эпидемии ВИЧ-инфекции в мире небезосновательны, из-за ухудшения ситуации с лекарствами заболеваемость может вырасти, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.
"ООН и врачебное сообщество выбрало тактику: давайте найдем лекарства, которые будут снижать содержание вируса в организме человека, полностью убить вирус они не смогут, но снижать будут это состояние. И добились неплохих успехов. Мы начали побуждать страны к тому, чтобы ВИЧ-инфицированных, и прежде всего молодых людей, обеспечивать этими лекарствами, потому что они очень дорогие. И снижение финансирования действительно может вызвать рост ВИЧ-инфицированных людей (в мире - ред.). Вот на этом построено это предположение, оно небезосновательно", - сказал Онищенко.
Академик отметил, что именно терапия помогает людям с ВИЧ социализироваться и рожать здоровых детей. Вакцины от вируса иммунодефицита человека пока не разработали. И без необходимых препаратов жизнь человека с ВИЧ попадает под угрозу, поскольку им нужен постоянный прием лекарств.
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