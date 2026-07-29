Онищенко оценил возможность возникновения эпидемии ВИЧ в мире

"ООН и врачебное сообщество выбрало тактику: давайте найдем лекарства, которые будут снижать содержание вируса в организме человека, полностью убить вирус они не смогут, но снижать будут это состояние. И добились неплохих успехов. Мы начали побуждать страны к тому, чтобы ВИЧ-инфицированных, и прежде всего молодых людей, обеспечивать этими лекарствами, потому что они очень дорогие. И снижение финансирования действительно может вызвать рост ВИЧ-инфицированных людей (в мире - ред.). Вот на этом построено это предположение, оно небезосновательно", - сказал Онищенко.