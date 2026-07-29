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В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Баскетбол
 
18:25 29.07.2026
В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист

Команды НБА интересуются 229-сантиметровым баскетболстом Джонгкучем Мачем

© Фото : Oscar ColmanДжонгкуч Мач
Джонгкуч Мач - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Oscar Colman
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Австралийский центровой Джонгкуч Мач может стать самым высоким действующим баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Мачу 18 лет, он рос в Австралии в семье выходцев из Южного Судана. К 14 годам его рост составлял 193 сантиметра. Сейчас Мачу 18 лет, его рост — 229 сантиметров. Самым высоким действующим игроком НБА является центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма (224 сантиметра).
© Фото : Oscar ColmanДжонгкуч Мач
Джонгкуч Мач - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Oscar Colman
Джонгкуч Мач
Мач выступает за команду Центра высшего спортивного мастерства во втором дивизионе чемпионата Австралии (NLB1 East). По информации издания The Sydney Morning Herald, быстрый прогресс Мача в лиге привлек к нему внимание со стороны скаутов американских колледжей. В частности, австралиец уже получил предложения от колледжей "Луизиана Стейт", "Колорадо" и "Санта-Клара".
Мач сможет выйти на драфт НБА в 2028 году. Самыми высокими баскетболистами в истории лиги являются Мануте Бол и Георге Мурешан, рост которых во время выступлений в НБА составлял 231 сантиметр.
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