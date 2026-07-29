В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Австралийский центровой Джонгкуч Мач может стать самым высоким действующим баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Мачу 18 лет, он рос в Австралии в семье выходцев из Южного Судана. К 14 годам его рост составлял 193 сантиметра. Сейчас Мачу 18 лет, его рост — 229 сантиметров. Самым высоким действующим игроком НБА является центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма (224 сантиметра).

© Фото : Oscar Colman Джонгкуч Мач © Фото : Oscar Colman Джонгкуч Мач

Мач выступает за команду Центра высшего спортивного мастерства во втором дивизионе чемпионата Австралии (NLB1 East). По информации издания The Sydney Morning Herald, быстрый прогресс Мача в лиге привлек к нему внимание со стороны скаутов американских колледжей. В частности, австралиец уже получил предложения от колледжей "Луизиана Стейт", "Колорадо" и "Санта-Клара".