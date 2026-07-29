В МВД ответили на заявления о несвоевременной реакции на гибель Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщения в соцсетях о несвоевременной реакции полиции на конфликт, после которого умер ученый Никита Зезин, не соответствуют действительности, заявил представитель ГУМВД по Свердловской области.

Заявление о случившемся зарегистрировали и взяли в работу 13 июля, в тот же день Зезин получил направление на судебно-медицинскую экспертизу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о несвоевременной реакции полиции на конфликт, после которого скончался ученый Никита Зезин, не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В некоторых социальных сетях размещены недостоверные сведения о работе полиции Екатеринбурга по установлению обстоятельств смерти директора "УрФАНИЦ УРО РАН " Никиты Зезина... ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что информация социальных сетей о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт с гибелью человека не соответствует действительности", - говорится в сообщении

Горелых рассказал, что заявление потерпевшего о конфликте поступило 13 июля и было зарегистрировано и взято в работу, в тот же день Зезин получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, а на место происшествия отправлен наряд.

Сотрудники полиции изъяли и проанализировали видео с камер наблюдения, оперативно установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних.

"С учетом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело", - отметил Горелых.

Он сообщил, что подозреваемый в причинении побоев был помещен в изолятор временного содержания, расследование продолжается.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что в отношении фигуранта выдвинуты обвинения в хулиганских действиях.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин был жестоко избит.