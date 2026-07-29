В МВД ответили на заявления о несвоевременной реакции на гибель Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщения в соцсетях о несвоевременной реакции полиции на конфликт, после которого умер ученый Никита Зезин, не соответствуют действительности, заявил представитель ГУМВД по Свердловской области.
- Заявление о случившемся зарегистрировали и взяли в работу 13 июля, в тот же день Зезин получил направление на судебно-медицинскую экспертизу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о несвоевременной реакции полиции на конфликт, после которого скончался ученый Никита Зезин, не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"В некоторых социальных сетях размещены недостоверные сведения о работе полиции Екатеринбурга по установлению обстоятельств смерти директора "УрФАНИЦ УРО РАН" Никиты Зезина... ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что информация социальных сетей о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт с гибелью человека не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Горелых рассказал, что заявление потерпевшего о конфликте поступило 13 июля и было зарегистрировано и взято в работу, в тот же день Зезин получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, а на место происшествия отправлен наряд.
Сотрудники полиции изъяли и проанализировали видео с камер наблюдения, оперативно установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних.
"С учетом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело", - отметил Горелых.
Он сообщил, что подозреваемый в причинении побоев был помещен в изолятор временного содержания, расследование продолжается.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что в отношении фигуранта выдвинуты обвинения в хулиганских действиях.
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин был жестоко избит.
Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. По данным регионального СК, Зезин был госпитализирован и позже скончался от сердечного приступа. Было возбуждено уголовное дело.