Сборная Туниса назначила третьего за два месяца главного тренера

Шаабани ранее работал в тунисском "Эсперансе", египетских клубах "Аль-Масри" и "Керамика Клеопатра", а также марокканском "Беркане". Вместе с клубом из Туниса он дважды побеждал в Лиге чемпионов КАФ (2018, 2019) и трижды становился чемпионом Туниса (2019-2021). Вместе с "Берканом" он выиграл чемпионат Марокко (2025), принеся клубу первое чемпионство в истории, а также победил в Кубке конфедерации КАФ (2025).