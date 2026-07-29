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Сборная Туниса назначила третьего за два месяца главного тренера - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
08:30 29.07.2026 (обновлено: 08:46 29.07.2026)
Сборная Туниса назначила третьего за два месяца главного тренера

Муин Шаабани стал главным тренером сборной Туниса по футболу

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муин Шаабани назначен на пост главного тренера сборной Туниса по футболу.
  • Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на четыре года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тунисский специалист Муин Шаабани назначен на пост главного тренера сборной Туниса по футболу, сообщается в аккаунте Федерации футбола Туниса (FTF) в соцсети Facebook*.
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на четыре года.
Сборная Туниса принимала участие в чемпионате мира 2026 года. После первого тура группового этапа, в котором команда проиграла сборной Швеции со счетом 1:5, в отставку был отправлен главный тренер Сабри Лямуши, позднее этот пост занял уволенный в апреле из сборной Саудовской Аравии француз Эрве Ренар. Под его руководством команда во втором и третьем турах проиграла сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). 4 июля Ренар объявил об уходе с занимаемой должности.
Шаабани ранее работал в тунисском "Эсперансе", египетских клубах "Аль-Масри" и "Керамика Клеопатра", а также марокканском "Беркане". Вместе с клубом из Туниса он дважды побеждал в Лиге чемпионов КАФ (2018, 2019) и трижды становился чемпионом Туниса (2019-2021). Вместе с "Берканом" он выиграл чемпионат Марокко (2025), принеся клубу первое чемпионство в истории, а также победил в Кубке конфедерации КАФ (2025).
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