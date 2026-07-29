Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР при атаке американского БПЛА "Хорнет" погиб монах Рафаил (Анисимов), сообщили в РПЦ.
- Иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В ЛНР при вчерашней атаке американского БПЛА "Хорнет" погиб монах, сообщили в РПЦ.
"В Троицком районе <...> погиб <...> насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)", — говорится в заявлении.
Он добровольно служил при храме артиллерийской бригады в поселке Городок в Ленинградской области.
Также пострадал помощник командира по работе с верующими одной из воинских частей иеромонах Иларион (Качур), он получил осколочное ранение ноги.
"Дрон атаковал "Ниву", в которой ехали священнослужители", — уточнили в РПЦ.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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