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В ЛНР при атаке дрона погиб монах - РИА Новости, 29.07.2026
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15:52 29.07.2026 (обновлено: 16:29 29.07.2026)
В ЛНР при атаке дрона погиб монах

РПЦ: в ЛНР при атаке американского дрона "Хорнет" погиб монах

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР при атаке американского БПЛА "Хорнет" погиб монах Рафаил (Анисимов), сообщили в РПЦ.
  • Иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В ЛНР при вчерашней атаке американского БПЛА "Хорнет" погиб монах, сообщили в РПЦ.
"В Троицком районе <...> погиб <...> насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)", — говорится в заявлении.
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Он добровольно служил при храме артиллерийской бригады в поселке Городок в Ленинградской области.
Также пострадал помощник командира по работе с верующими одной из воинских частей иеромонах Иларион (Качур), он получил осколочное ранение ноги.
"Дрон атаковал "Ниву", в которой ехали священнослужители", — уточнили в РПЦ.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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