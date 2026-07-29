В ЛНР при атаке дрона погиб монах

"В Троицком районе <...> погиб <...> насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)", — говорится в заявлении.

Также пострадал помощник командира по работе с верующими одной из воинских частей иеромонах Иларион (Качур), он получил осколочное ранение ноги.