Минздрав не планирует отменять доступ лечения по ОМС неработающим гражданам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав не планирует отменять ОМС для лечения неработающих граждан.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав не планирует отменять ОМС для лечения неработающих граждан, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем", - сказал Мурашко в интервью "Комсомольской правде" в ответ на просьбу журналиста прокомментировать мнения о том, что следует отменить доступ к лечению по ОМС для тех, кто не выплачивает взносы в ФОМС.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил в интервью РИА Новости, что россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год. По его словам, общий объем рынка медицинских услуг в РФ составляет примерно 8,1 триллиона рублей, из них примерно 4 триллиона рублей финансируются через систему ОМС, остальное - это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами.