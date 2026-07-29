Минздрав не планирует отменять доступ лечения по ОМС неработающим гражданам

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил в интервью РИА Новости, что россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год. По его словам, общий объем рынка медицинских услуг в РФ составляет примерно 8,1 триллиона рублей, из них примерно 4 триллиона рублей финансируются через систему ОМС, остальное - это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами.