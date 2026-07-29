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Минпромторг рассказал об использовании "Макс" для служебных коммуникаций - РИА Новости, 29.07.2026
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15:49 29.07.2026
Минпромторг рассказал об использовании "Макс" для служебных коммуникаций

Минпромторг больше года использует "Макс" для служебных коммуникаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России использует для служебных коммуникаций исключительно национальный мессенджер "Макс".
  • Переход на мессенджер "Макс" произошел больше года назад.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпромторг России на фоне ситуации вокруг мессенджера Telegram сообщил РИА Новости, что для служебных коммуникаций уже больше года использует исключительно национальный мессенджер "Макс".
"Минпромторг России уже больше года использует для своих служебных коммуникаций исключительно мессенджер МАХ", - ответили в министерстве на вопрос о полном переходе на альтернативный мессенджер из-за ситуации с Telegram.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. А с февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России - из-за нарушения российского законодательства.
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