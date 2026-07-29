Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг России использует для служебных коммуникаций исключительно национальный мессенджер "Макс".

Переход на мессенджер "Макс" произошел больше года назад.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпромторг России на фоне ситуации вокруг мессенджера Telegram сообщил РИА Новости, что для служебных коммуникаций уже больше года использует исключительно национальный мессенджер "Макс".

Минпромторг России уже больше года использует для своих служебных коммуникаций исключительно мессенджер МАХ", - ответили в министерстве на вопрос о полном переходе на альтернативный мессенджер из-за ситуации с Telegram.

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.