Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

«

"Друзья, всю свою спортивную карьеру я посвятил кикбоксингу. Начинал с любителей, стал профессионалом. Получил звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации тоже по кикбоксингу. На днях мне поступило предложение, от которого не имел права отказаться - и вчера на заседании исполкома Федерации кикбоксинга России мою кандидатуру утвердили на должность генерального секретаря. Кикбоксинг продолжает быть частью моей жизни, но только я теперь в другом статусе. Ждите новых побед", - написал Минеев в своем Telegram-канале.