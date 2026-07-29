Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец ММА Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России.
- Минеев сменил на этом посту Владимира Филатова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России (ФКБ).
Решение было принято на заседании исполкома ФКБ во вторник. В должности он сменил Владимира Филатова.
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"Друзья, всю свою спортивную карьеру я посвятил кикбоксингу. Начинал с любителей, стал профессионалом. Получил звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации тоже по кикбоксингу. На днях мне поступило предложение, от которого не имел права отказаться - и вчера на заседании исполкома Федерации кикбоксинга России мою кандидатуру утвердили на должность генерального секретаря. Кикбоксинг продолжает быть частью моей жизни, но только я теперь в другом статусе. Ждите новых побед", - написал Минеев в своем Telegram-канале.