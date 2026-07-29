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Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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14:51 29.07.2026
Минеев стал генсеком Федерации кикбоксинга России

Владимир Минеев занял должность генерального секретаря Федерации кикбоксинга РФ

© Пресс-служба организаторов бояВладимир Минеев
Владимир Минеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба организаторов боя
Владимир Минеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец ММА Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России.
  • Минеев сменил на этом посту Владимира Филатова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России (ФКБ).
Решение было принято на заседании исполкома ФКБ во вторник. В должности он сменил Владимира Филатова.
«

"Друзья, всю свою спортивную карьеру я посвятил кикбоксингу. Начинал с любителей, стал профессионалом. Получил звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации тоже по кикбоксингу. На днях мне поступило предложение, от которого не имел права отказаться - и вчера на заседании исполкома Федерации кикбоксинга России мою кандидатуру утвердили на должность генерального секретаря. Кикбоксинг продолжает быть частью моей жизни, но только я теперь в другом статусе. Ждите новых побед", - написал Минеев в своем Telegram-канале.

Минееву 36 лет. Он является чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу. В профессиональном MMA он выступает с 2014 года, на его счету 16 побед, одно поражение и ничья.
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