Причину задымления в метро Петербурга устранили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На станции метро «Гостиный двор» в служебном помещении было обнаружено задымление без открытого огня.
- Источник задымления установлен и устранен.
- Станцию «Гостиный двор» и второй вестибюль станции «Невский проспект» временно закрыли для проветривания, поезда следуют по соответствующим линиям в штатном режиме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Задымление, которое возникло в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, не сопровождалось открытым огнем, его причина устранена, сообщил Петербургский метрополитен.
Ранее подземка сообщала о запахе гари в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга. Специалисты приступили к осмотру, станцию "Гостиный двор" и второй вестибюль смежной станции "Невский проспект" временно закрыли для пассажиров.
"На станции "Гостиный двор" в служебном помещении было обнаружено задымление, открытого огня нет. Источник задымления установлен, причина задымления устранена", – говорится в канале Петербургского метрополитена на платформе "Макс".
Отмечается, что в настоящее время идет проветривание, после которого станция "Гостиный двор" и второй вестибюль станции "Невский проспект" будут открыты.
В метрополитене добавили также, что поезда следуют по соответствующим линиям (второй и третьей) в штатном режиме.