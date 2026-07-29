Рейтинг@Mail.ru
Причину задымления в метро Петербурга устранили - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 29.07.2026
Причину задымления в метро Петербурга устранили

Причину задымления в метро Петербурга устранили, две станции вскоре откроют

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЛоготип над входом на станцию метро в Санкт-Петербурге
Логотип над входом на станцию метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Логотип над входом на станцию метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро «Гостиный двор» в служебном помещении было обнаружено задымление без открытого огня.
  • Источник задымления установлен и устранен.
  • Станцию «Гостиный двор» и второй вестибюль станции «Невский проспект» временно закрыли для проветривания, поезда следуют по соответствующим линиям в штатном режиме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Задымление, которое возникло в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, не сопровождалось открытым огнем, его причина устранена, сообщил Петербургский метрополитен.
Ранее подземка сообщала о запахе гари в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга. Специалисты приступили к осмотру, станцию "Гостиный двор" и второй вестибюль смежной станции "Невский проспект" временно закрыли для пассажиров.
"На станции "Гостиный двор" в служебном помещении было обнаружено задымление, открытого огня нет. Источник задымления установлен, причина задымления устранена", – говорится в канале Петербургского метрополитена на платформе "Макс".
Отмечается, что в настоящее время идет проветривание, после которого станция "Гостиный двор" и второй вестибюль станции "Невский проспект" будут открыты.
В метрополитене добавили также, что поезда следуют по соответствующим линиям (второй и третьей) в штатном режиме.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Прокладку последнего тоннеля новых станций метро начали в Нижнем Новгороде
Вчера, 14:40
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала