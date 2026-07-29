Причину задымления в метро Петербурга устранили

Логотип над входом на станцию метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Логотип над входом на станцию метро в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ На станции метро «Гостиный двор» в служебном помещении было обнаружено задымление без открытого огня.

Источник задымления установлен и устранен.

Станцию «Гостиный двор» и второй вестибюль станции «Невский проспект» временно закрыли для проветривания, поезда следуют по соответствующим линиям в штатном режиме.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Задымление, которое возникло в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга, не сопровождалось открытым огнем, его причина устранена, сообщил Петербургский метрополитен.

Ранее подземка сообщала о запахе гари в служебном помещении станции метро "Гостиный двор" в историческом центре Петербурга . Специалисты приступили к осмотру, станцию "Гостиный двор" и второй вестибюль смежной станции "Невский проспект" временно закрыли для пассажиров.

"На станции "Гостиный двор" в служебном помещении было обнаружено задымление, открытого огня нет. Источник задымления установлен, причина задымления устранена", – говорится в канале Петербургского метрополитена на платформе " Макс ".

Отмечается, что в настоящее время идет проветривание, после которого станция "Гостиный двор" и второй вестибюль станции "Невский проспект" будут открыты.