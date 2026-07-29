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Боевики ВСУ бросили украинского медика, отказав ему в первой помощи - РИА Новости, 29.07.2026
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Боевики ВСУ бросили украинского медика, отказав ему в первой помощи

Боевики ВСУ бросили раненого украинского медика, отказав ему в первой помощи

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский медик Леонид Богдан рассказал, что сослуживцы бросили его в Днепропетровской области после того, как он получил ранение.
  • Российские военные, которых он встретил, выходя с позиции, спасли ему жизнь, оказали первую помощь, дали обезболивающее, воду и еду.
  • Леонид Богдан служил в 46-й бригаде ВСУ и проходил обучение в подготовительном лагере как медик.
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Пленный украинский медик Леонид Богдан рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его в Днепропетровской области после того, как он получил ранение, тогда как российские военные, которых он встретил, выходя с позиции, спасли ему жизнь.
Богдан служил в 46-й бригаде ВСУ. По его словам, он числился медиком и проходил обучение в подготовительном лагере. Украинский командир обманом отправил его на позицию, приказав провести эвакуацию раненого, которого там не было.
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"Меня просто командиры слили... Когда получил ранение от сброса БПЛА, оказалось, своего же. Просил своих: "Помогите мне, окажите мне помощь". Они мне сказали: "Ты же медик, вот и практикуйся". И бросили", - сказал пленный.
Он добавил, что после этого решил самостоятельно выйти с позиции и по дороге встретил российских военнослужащих, которые оказали ему первую помощь, дали обезболивающее, воду и еду.
"Приняли они (российские солдаты - ред.) меня по-человечески, нормально. Я потерял очень много крови, терял сознание уже. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали. Дали обезбола, дали воды, дали еды. Я им хочу сказать спасибо, что оставили в живых и что такое отношение человеческое было с их стороны", - отметил Богдан.
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