Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный украинский медик Леонид Богдан рассказал, что сослуживцы бросили его в Днепропетровской области после того, как он получил ранение.

Российские военные, которых он встретил, выходя с позиции, спасли ему жизнь, оказали первую помощь, дали обезболивающее, воду и еду.

Леонид Богдан служил в 46-й бригаде ВСУ и проходил обучение в подготовительном лагере как медик.

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Пленный украинский медик Леонид Богдан рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его в Днепропетровской области после того, как он получил ранение, тогда как российские военные, которых он встретил, выходя с позиции, спасли ему жизнь.

Богдан служил в 46-й бригаде ВСУ . По его словам, он числился медиком и проходил обучение в подготовительном лагере. Украинский командир обманом отправил его на позицию, приказав провести эвакуацию раненого, которого там не было.

"Меня просто командиры слили... Когда получил ранение от сброса БПЛА, оказалось, своего же. Просил своих: "Помогите мне, окажите мне помощь". Они мне сказали: "Ты же медик, вот и практикуйся". И бросили", - сказал пленный.

Он добавил, что после этого решил самостоятельно выйти с позиции и по дороге встретил российских военнослужащих, которые оказали ему первую помощь, дали обезболивающее, воду и еду.