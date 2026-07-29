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Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек - РИА Новости, 29.07.2026
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04:01 29.07.2026
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

РИА Новости: Минпросвещения подготовило рекомендации по проведению линеек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПервоклассники на торжественной линейки
Первоклассники на торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Первоклассники на торжественной линейки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года.
  • Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
  • Образовательным организациям необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности и создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министерство просвещения РФ направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года. Документ необходим для школ и образовательных организаций среднего профессионального образования. Особое внимание в нем уделено мероприятиям, посвященным Году единства народов России", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей.
"Особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что первоочередной задачей при подготовке Дня знаний является проработка вопросов безопасности. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.
"Подготовленные рекомендации помогут образовательным организациям провести праздник на высоком организационном уровне, сохранив его торжественную атмосферу и воспитательное значение", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
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