Краткий пересказ от РИА ИИ Десять женщин обвинили американского актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении и домогательствах.

Обвинения касаются эпизодов, произошедших с 2002 по 2016 год, когда пострадавшим женщинам было от 14 до 19 лет.

Девять из десяти женщин впервые публично выступили с обвинениями.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Десять женщин обвинили американского актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении и домогательствах, пишут британские СМИ.

"Предполагаемые преступления были совершены, когда они были подростками", — говорится в одной из публикаций.

Так, женщина под псевдонимом Изабел утверждает, что, когда ей было 17, Лето домогался ее в ванной комнате мотеля. Другая, по имени Алекс, заявила, что певец угрожал ей изнасилованием, когда они остались наедине в гостиничном номере. Девушке было 19 лет, но она соврала, сказав, что ей 17. По словам третьей, Клары, Лето вступил с ней в половую связь, когда ей было 17, и по закону это изнасилование.

Четвертая женщина, по имени Этта, утверждает, что, когда ей было 16, артист не раз звонил ей по телефону и говорил непристойности, а также как минимум раз предложил с ним переспать. Позже Этте прислали соглашение о неразглашении, запрещающее говорить об отношениях с Лето, но она не стала его подписывать.

Еще четыре женщины также рассказали о странных и даже непристойных телефонных звонках от Лето. По словам девятой, Тейлор, когда ей было 14, Лето во время автограф-сессии сделал пошлое замечание о ее груди, а затем велел телохранителю отвести девочку за кулисы, не спросив согласия. Мать Тейлор потребовала от актера объяснений, но он просто повторил свое замечание.

Всего с обвинениями против Лето выступили десять женщин, девять из них впервые публично поделились своими историями, уточняют британские СМИ. Все инциденты имели место с 2002 по 2016 год.