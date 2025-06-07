https://ria.ru/20250607/skandal-2021566526.html

Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:31:00+03:00

2025-06-07T21:31:00+03:00

2025-06-07T21:31:00+03:00

шоубиз

джаред лето

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582281468_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_3f8519fc631fc86bba0c81b2bad3cb4b.jpg

ВАШИНГТОН 7 июн - РИА Новости. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail. "Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times. Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса. К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето. "Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail. При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание. По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.

https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джаред лето, в мире