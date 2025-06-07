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Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
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Шоубиз
 
21:31 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/skandal-2021566526.html
Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:31:00+03:00
2025-06-07T21:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН 7 июн - РИА Новости. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail. "Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times. Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса. К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето. "Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail. При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание. По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.
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джаред лето, в мире
Шоубиз, Джаред Лето, В мире
Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Air Mail: девять женщин обвинили Джареда Лето в непристойном поведении

© AP Photo / Jordan StraussСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето. Архивное фото
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ВАШИНГТОН 7 июн - РИА Новости. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail.
"Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times.
Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса.
К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето.
"Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail.
При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание.
По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.
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