Кузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске

Кузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске

© РИА Новости Кузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске

Кузнец из Донецка создал памятник погибшим при атаке ВСУ на Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ Кузнец из Донецка Виктор Михалев создал памятник, посвященный погибшим при атаке ВСУ по Старобельску.

Работа выполнена из осколков снарядов, крупнокалиберных гильз и частей дронов, его высота — 2,5 метра.

ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Кузнец из Донецка Виктор Михалев рассказал РИА Новости, что завершил работу над созданным из осколков снарядов и гильз памятником, который посвятил погибшим при атаке ВСУ по Старобельску.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщал о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

"Наши дети погибли в Старобельске от дронов. Я сделал женщину, держащую в левой руке дочь. Взрывы от дронов, осколки, гранаты рвутся, капли крови - я их выделил красным. Она (женщина - ред.) в арке, ребенок испуганный прижимается к матери. Мать Донбасса держит в правой руке голубя", - сказал Михалев.

Он добавил, что работа была выполнена из осколков снарядов, крупнокалиберных гильз и частей дронов. По словам кузнеца, статуя готова. Размер работы составляет 2,5 метра.