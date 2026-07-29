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Кузнец из Донецка создал памятник погибшим при атаке ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 29.07.2026
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11:18 29.07.2026
Кузнец из Донецка создал памятник погибшим при атаке ВСУ на Старобельск

Кузнец из Донецка создал из снарядов памятник погибшим при атаке на Старобельск

© РИА НовостиКузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске
Кузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Кузнец из Донецка создал памятник из снарядов, посвященный трагедии в Старобельске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кузнец из Донецка Виктор Михалев создал памятник, посвященный погибшим при атаке ВСУ по Старобельску.
  • Работа выполнена из осколков снарядов, крупнокалиберных гильз и частей дронов, его высота — 2,5 метра.
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Кузнец из Донецка Виктор Михалев рассказал РИА Новости, что завершил работу над созданным из осколков снарядов и гильз памятником, который посвятил погибшим при атаке ВСУ по Старобельску.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщал о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
"Наши дети погибли в Старобельске от дронов. Я сделал женщину, держащую в левой руке дочь. Взрывы от дронов, осколки, гранаты рвутся, капли крови - я их выделил красным. Она (женщина - ред.) в арке, ребенок испуганный прижимается к матери. Мать Донбасса держит в правой руке голубя", - сказал Михалев.
Он добавил, что работа была выполнена из осколков снарядов, крупнокалиберных гильз и частей дронов. По словам кузнеца, статуя готова. Размер работы составляет 2,5 метра.
"Я хочу ее (работу – ред.) сделать на постаменте в один метр, чтобы работа была видна со всех сторон", - отметил Михалев.
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