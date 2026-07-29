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Каждый пятый студент-курьер учится на IT-направлениях - РИА Новости, 29.07.2026
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11:26 29.07.2026 (обновлено: 11:42 29.07.2026)
Каждый пятый студент-курьер учится на IT-направлениях

РИА Новости: работать курьерами чаще всего идут студенты IT-специальностей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки
Курьер службы доставки - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курьер службы доставки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый десятый курьер-партнер "Купера" совмещает подработку с учебой, при этом каждый пятый из них учится на специальности, связанной с информационными технологиями.
  • Интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в Иркутской области, Калининградской области и Удмуртии.
  • По данным опроса "Авито Подработки", среди молодежи 18–24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями, также часто такую подработку выбирают молодые люди с таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика, выяснили эксперты компаний "Купер" и "Авито Подработка" (исследование есть у РИА Новости).
Каждый десятый курьер-партнер "Купера" совмещает подработку с учебой. Больше 60% обучается в университете на бакалавриате, а по 5% - в магистратуре и аспирантуре. Еще 14% оканчивают колледж или техникум.
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"Больше всего опрошенных студентов учатся на IT-направлениях (18%). По 14% изучают гуманитарные науки (журналистика, филология, история или философия) и медицину и фармацевтику", - говорится в исследовании.
Среди работающих студентов 9% осваивают инженерные и технические специальности. Еще по 5% приходится на направления экономики, менеджмента и финансов, социальных наук, искусства и культуры, строительства и архитектуры, а также на спортивные и физкультурные дисциплины.
Данные исследования подтверждают, что интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в ряде областей страны. Так, в Иркутской области спрос в первом полугодии текущего года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Калининградской области прирост составил 90%, а в Удмуртии - 44%. При этом средние предлагаемые зарплаты чуть выше 40 тысяч рублей в месяц.
"По данным опроса "Авито Подработки", среди молодежи 18-24 лет каждый третий (30%) воспринимает подработку как старт карьеры", - приводятся в сообщении слова старшего директора сервиса Дмитрия Королева.
По его словам, соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию.
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