Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио.
- Обсуждались ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, актуальные вопросы двусторонней повестки и подготовка предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев обсудил по телефону с госсекретарем США ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с государственным секретарем США Марко Рубио. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в сообщении.
В МИД Казахстана добавили, что стороны обсудили также актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.