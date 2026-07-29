Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев обсудил по телефону с госсекретарем США ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

В МИД Казахстана добавили, что стороны обсудили также актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.