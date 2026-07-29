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Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК - РИА Новости, 29.07.2026
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19:33 29.07.2026 (обновлено: 19:39 29.07.2026)
Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Кошербаев обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио.
  • Обсуждались ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, актуальные вопросы двусторонней повестки и подготовка предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев обсудил по телефону с госсекретарем США ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с государственным секретарем США Марко Рубио. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в сообщении.
В МИД Казахстана добавили, что стороны обсудили также актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.
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КазахстанСШАЕрмек КошербаевМарко Рубио
 
 
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