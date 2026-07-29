"Краснодар" продлил контракт с игроком сборной Кабо-Верде Ленини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Краснодар" продлил контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Краснодар" продлил контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини, сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ленини провел за сборную Кабо-Верде четыре матча на чемпионате мира 2026 года. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время). Он стал автором первого гола сборной на мировых первенствах, отличившись в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).
Ленини 29 лет. Он перешел в "Краснодар" в сентябре 2022 года из португальского "Шавиша". Всего за "быков" полузащитник провел 119 матчей и забил восемь голов.