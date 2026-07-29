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"Краснодар" продлил контракт с игроком сборной Кабо-Верде Ленини - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
16:46 29.07.2026 (обновлено: 17:10 29.07.2026)
"Краснодар" продлил контракт с игроком сборной Кабо-Верде Ленини

"Краснодар" продлил контракт с футболистом сборной Кабо-Верде Кевином Ленини

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Краснодар" продлил контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Краснодар" продлил контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини, сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ленини провел за сборную Кабо-Верде четыре матча на чемпионате мира 2026 года. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время). Он стал автором первого гола сборной на мировых первенствах, отличившись в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).
Ленини 29 лет. Он перешел в "Краснодар" в сентябре 2022 года из португальского "Шавиша". Всего за "быков" полузащитник провел 119 матчей и забил восемь голов.
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