КОНКАКАФ выразила обеспокоенность сообщениями о продаже части прав ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КОНКАКАФ выразила возмущение и обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении ФИФА продать часть коммерческих прав организации.
- ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры.
- УЕФА опубликовал заявление с критикой планов ФИФА.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выразила возмущение и обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем Трампу.
"Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры. Мы разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе в целом по поводу того, что такая детальная информация была разработана и опубликована до какого-либо обсуждения с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами. Как лидеры в футболе, мы являемся хранителями игры. Коллективно ФИФА, конфедерации и каждая национальная ассоциация несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно руководствоваться принципами надлежащего управления, прозрачными процессами и долгосрочным развитием. Это та система, в рамках которой работает КОНКАКАФ. Мы надеемся, что все члены семьи ФИФА будут действовать таким же образом", - приводит слова заявления КОНКАКАФ журналист Роб Харрис в соцсети Х.
Ранее подобное решение также осудил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а СМИ сообщили, что национальные члены УЕФА проведут экстренное совещание, в котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за своего несогласия с планами ФИФА.