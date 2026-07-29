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КОНКАКАФ выразила обеспокоенность сообщениями о продаже части прав ФИФА - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
11:38 29.07.2026
КОНКАКАФ выразила обеспокоенность сообщениями о продаже части прав ФИФА

КОНКАКАФ вслед за УЕФА раскритиковала планы ФИФА о продаже коммерческих прав

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Международной федерации футбола (FIFA)
Флаг Международной федерации футбола (FIFA) - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг Международной федерации футбола (FIFA). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КОНКАКАФ выразила возмущение и обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении ФИФА продать часть коммерческих прав организации.
  • ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры.
  • УЕФА опубликовал заявление с критикой планов ФИФА.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выразила возмущение и обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем Трампу.
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Премьер Британии раскритиковал план ФИФА продать часть коммерческих прав
Вчера, 01:37
"Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры. Мы разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе в целом по поводу того, что такая детальная информация была разработана и опубликована до какого-либо обсуждения с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами. Как лидеры в футболе, мы являемся хранителями игры. Коллективно ФИФА, конфедерации и каждая национальная ассоциация несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно руководствоваться принципами надлежащего управления, прозрачными процессами и долгосрочным развитием. Это та система, в рамках которой работает КОНКАКАФ. Мы надеемся, что все члены семьи ФИФА будут действовать таким же образом", - приводит слова заявления КОНКАКАФ журналист Роб Харрис в соцсети Х.
Ранее подобное решение также осудил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а СМИ сообщили, что национальные члены УЕФА проведут экстренное совещание, в котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за своего несогласия с планами ФИФА.
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ФутболДжаред КушнерМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)КОНКАКАФ
 
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