КОНКАКАФ выразила обеспокоенность сообщениями о продаже части прав ФИФА

"Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры. Мы разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе в целом по поводу того, что такая детальная информация была разработана и опубликована до какого-либо обсуждения с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами. Как лидеры в футболе, мы являемся хранителями игры. Коллективно ФИФА, конфедерации и каждая национальная ассоциация несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно руководствоваться принципами надлежащего управления, прозрачными процессами и долгосрочным развитием. Это та система, в рамках которой работает КОНКАКАФ. Мы надеемся, что все члены семьи ФИФА будут действовать таким же образом", - приводит слова заявления КОНКАКАФ журналист Роб Харрис в соцсети Х.