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Колосков возмутился размерами налогов в США - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
14:14 29.07.2026 (обновлено: 14:19 29.07.2026)
Колосков возмутился размерами налогов в США

Колосков возмутился размерами налога в США для победителей ЧМ-2026

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании может заплатить до 15 миллионов долларов федерального налога с призовых за победу на чемпионате мира 2026 года в США.
  • Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд.
  • По данным Fox News, налоговые обязательства могут возникнуть у сборных, проводивших матчи на территории США.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что поражен огромным размером налогов в США, который после победы в чемпионате мира 2026 года должна заплатить сборная Испании.
Ранее Fox News сообщил, что сборная Испании может заплатить в США до 15 миллионов долларов федерального налога с призовых за победу на мировом первенстве. Турнир впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Испанцы в финале со счетом 1:0 победили аргентинцев после дополнительного времени. Призовые команды составили 50 миллионов долларов. По данным источника, отдельные выплаты иностранным спортсменам, не являющимся резидентами США, могут облагаться федеральным налогом по ставке до 30%, если она не снижена международным налоговым соглашением или не применяется другое исключение.
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"Я прочитал, что у сборной Испании после победы на чемпионате мира могут удержать около 15 миллионов долларов США в виде налогов. Ну что это такое? Почти треть от общего дохода, и им остается немногим больше тридцати миллионов. А около тридцати миллионов стоит, будем говорить честно, средний игрок в Европе", - сказал Колосков.
"А хороший футболист стоит 150 миллионов. Так стоило ли испанцам по сути за 30 миллионов жертвовать здоровьем своих футболистов?" - добавил собеседник агентства.
Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд. Как отмечает Fox News, налоговые обязательства могут возникнуть у сборных, проводивших матчи на территории США.
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