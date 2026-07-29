Колосков возмутился размерами налогов в США

"Я прочитал, что у сборной Испании после победы на чемпионате мира могут удержать около 15 миллионов долларов США в виде налогов. Ну что это такое? Почти треть от общего дохода, и им остается немногим больше тридцати миллионов. А около тридцати миллионов стоит, будем говорить честно, средний игрок в Европе", - сказал Колосков.