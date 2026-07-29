Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта

Краткий пересказ от РИА ИИ Клещ Hyalomma распространился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России.

Клещ Hyalomma считается одним из самых крупных и агрессивных видов, он активно охотится на жертву и может преследовать ее со скоростью до двух метров в минуту.

Hyalomma переносит опасные заболевания, в том числе крымскую геморрагическую лихорадку, летальность от которой достигает 10–40 %.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Клещ Hyalomma, который отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать, распространился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".

Страховщик составил карту распространения опасного паразита, согласно которой клещ выявлен во всех субъектах РФ этих округов: это Дагестан , Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Калмыкия, Крым и Севастополь.

"Hyalomma по меркам клещей считается одним из самых крупных и агрессивных видов",- рассказали в компании. Там уточнили, что "голодный" паразит в длину достигает 8–10 миллиметров, а "сытые" самки вырастают до 1,5-2 сантиметров.

В отличие от обычных для России лесных паразитов, Hyalomma не ждет жертву в траве. Он охотится активно, ориентируясь на вибрацию почвы, тепло тела и запах углекислого газа. Если человек оказался рядом, паразит движется к нему. При этом он может преследовать человека или животное со скоростью до двух метров в минуту.

Отличить этот вид довольно легко: помимо размера и скорости перемещения, у него есть контрастные полосы на ногах, за что этот вид и прозвали "клещ-зебра".

Hyalomma переносит туляремию, лихорадку Ку, анаплазмоз, эрлихиоз и крымскую геморрагическую лихорадку. "Последняя вызывает жар, отравление и кровотечения. Заразиться можно через укус, при раздавливании клеща пальцами или через кровь больного. Вакцины не существует, а летальность достигает 10-40%", - уточнили эксперты.