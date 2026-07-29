Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 29.07.2026
Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта

"Согласие": клеща-гиганта можно встретить в двух федеральных округах России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Клещ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещ Hyalomma распространился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России.
  • Клещ Hyalomma считается одним из самых крупных и агрессивных видов, он активно охотится на жертву и может преследовать ее со скоростью до двух метров в минуту.
  • Hyalomma переносит опасные заболевания, в том числе крымскую геморрагическую лихорадку, летальность от которой достигает 10–40 %.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Клещ Hyalomma, который отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать, распространился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
Страховщик составил карту распространения опасного паразита, согласно которой клещ выявлен во всех субъектах РФ этих округов: это Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Калмыкия, Крым и Севастополь.
Клещ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей ​
2 июля, 04:57
"Hyalomma по меркам клещей считается одним из самых крупных и агрессивных видов",- рассказали в компании. Там уточнили, что "голодный" паразит в длину достигает 8–10 миллиметров, а "сытые" самки вырастают до 1,5-2 сантиметров.
В отличие от обычных для России лесных паразитов, Hyalomma не ждет жертву в траве. Он охотится активно, ориентируясь на вибрацию почвы, тепло тела и запах углекислого газа. Если человек оказался рядом, паразит движется к нему. При этом он может преследовать человека или животное со скоростью до двух метров в минуту.
Отличить этот вид довольно легко: помимо размера и скорости перемещения, у него есть контрастные полосы на ногах, за что этот вид и прозвали "клещ-зебра".
Hyalomma переносит туляремию, лихорадку Ку, анаплазмоз, эрлихиоз и крымскую геморрагическую лихорадку. "Последняя вызывает жар, отравление и кровотечения. Заразиться можно через укус, при раздавливании клеща пальцами или через кровь больного. Вакцины не существует, а летальность достигает 10-40%", - уточнили эксперты.
В зоне риска - фермеры, животноводы, охотники, дачники, туристы и все, кто работает на улице. Особенно осторожными стоит быть людям старше 50 лет - на них приходится более половины обращений к врачам после укусов, отмечают эксперты.
Исследование клещей - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Эпидемиолог оценил риск заражения от укуса клеща
1 июля, 04:29
 
РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала