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Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче хоккеиста - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Хоккей
 
22:14 29.07.2026
Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче хоккеиста

Команда Киселевича победила в прощальном матче экс-хоккеиста сборной России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБогдан Киселевич
Богдан Киселевич - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Богдан Киселевич провел в Череповце прощальный гала-матч.
  • Команда «красных», за которую играл Киселевич, одержала победу со счетом 8:7.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею защитник Богдан Киселевич провел в Череповце прощальный гала-матч.
Победу со счетом 8:7 одержала команда "красных", которую представлял сам Киселевич, а также такие хоккеисты, как Илья Сорокин, Вадим Шипачев, Андрей Светлаков и Александр Романов. Команда "золотых" была представлена в том числе Василием Кошечкиным, Павлом Бучневичем, Ильей Любушкиным и Даниилом Вовченко. Тренерами команд выступили Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.
Вырученные с матча средства пойдут на благотворительность.
Киселевичу 36 лет, на протяжении карьеры в России он представлял самарский ЦСК ВВС, "Липецк", череповецкую "Северсталь", ЦСКА, омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив", в составе ЦСКА и "Локомотива" выиграл Кубок Гагарина (2022, 2025). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Киселевич провел 32 матча в составе "Флориды Пантерз".
В составе сборной России Киселевич стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, а также бронзовым призером чемпионата мира - 2017.
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