Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче хоккеиста

Краткий пересказ от РИА ИИ Богдан Киселевич провел в Череповце прощальный гала-матч.

Команда «красных», за которую играл Киселевич, одержала победу со счетом 8:7.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею защитник Богдан Киселевич провел в Череповце прощальный гала-матч.

Победу со счетом 8:7 одержала команда "красных", которую представлял сам Киселевич, а также такие хоккеисты, как Илья Сорокин, Вадим Шипачев, Андрей Светлаков и Александр Романов. Команда "золотых" была представлена в том числе Василием Кошечкиным, Павлом Бучневичем, Ильей Любушкиным и Даниилом Вовченко. Тренерами команд выступили Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.

Вырученные с матча средства пойдут на благотворительность.

Киселевичу 36 лет, на протяжении карьеры в России он представлял самарский ЦСК ВВС, "Липецк", череповецкую "Северсталь", ЦСКА, омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив", в составе ЦСКА и "Локомотива" выиграл Кубок Гагарина (2022, 2025). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Киселевич провел 32 матча в составе "Флориды Пантерз".