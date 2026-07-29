Стали известны назначения судей на матчи второго тура РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судейская бригада под руководством Сергея Карасева рассудит матч второго тура между "Динамо" (Махачкала) и "Локомотивом" (Москва).
- Встреча пройдет в Махачкале 1 августа в 18:30 по московскому времени.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева назначена на матч второго тура между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Махачкале 1 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.
Помогать Карасеву будут Андрей Филипкин и Никита Матиеску, резервным судьей выступит Николай Волошин. Видеоассистентами - Сергей Иванов и Сергей Чебан.
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Другие назначения тура:
пятница, 31 июля
"Родина" (Москва) - "Ростов" - Данил Набока (VAR - Павел Шадыханов);
суббота, 1 августа
"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - Инал Танашев (Кирилл Левников);
"Акрон" (Тольятти) - "Рубин" (Казань) - Ян Бобровский (Иван Абросимов);
ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - Евгений Буланов (Василий Казарцев);
воскресенье, 2 августа
"Оренбург" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Евгений Кукуляк (Павел Кукуян);
"Краснодар" - "Факел" (Воронеж) - Станислав Матвеев (Артур Федоров);
"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) - Антон Фролов (Сергей Цыганок).
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