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Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США в Иордании - РИА Новости, 29.07.2026
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05:07 29.07.2026 (обновлено: 06:14 29.07.2026)
Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США в Иордании

IRNA: Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США в Иордании

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании.
  • Удар стал ответом на действия американских военных.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании, передает агентство IRNA.
"Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили несколько часов назад несколько баллистических ракет по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании", — говорится в сообщении.
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Там уточнили, что запуск стал ответом на действия американских военных.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
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