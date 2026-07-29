Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании.

Удар стал ответом на действия американских военных.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании, передает агентство Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании, передает агентство IRNA

"Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили несколько часов назад несколько баллистических ракет по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что запуск стал ответом на действия американских военных.

ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил , что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действияпротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.