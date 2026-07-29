"Все досталось Украине". Трамп упустил шанс завершить конфликт

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США продолжают искать дипломатические выходы из войны с Ираном. Во всяком случае, так говорят официальные лица. Однако приостановка ударов связана и с американскими проблемами. О том, к чему ведет затянувшийся конфликт Вашингтона и Тегерана, — в материале РИА Новости.
Дипломатический расчет
Постпред США при ООН Майкл Уолтц на днях заявил: Трамп приостановил удары по Ирану ради переговоров — чтобы оставить "коридор возможностей".
Соединенные Штаты действительно прекратили почти двухнедельную серию атак. Тегеран тоже дал понять, что воздерживается от ответных ударов по местным американским базам.
"Возможно, США разработали и другие сценарии на ближайшие дни, но нынешняя ситуация не соответствует их желаниям", — заявил представитель иранского МИД Мохаммад Акраминия государственному телевидению.
"Если американцы будут настаивать на продолжении войны и авиаударов, география конфликта расширится", — предупредил он.
Однако затишье рискует оказаться лишь временным. Трамп уже несколько месяцев говорит о некой сделке с Ираном, но по-прежнему посылает противоречивые сигналы. С одной стороны, намекает на то, что идет дипломатический переговорный процесс. При этом грозит: если положительного результата не будет, последуют новые военные действия — как и всегда в его обещаниях, беспрецедентные.
© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
"Где боеприпасы?"
Еще одна важная проблема в контактах Ирана и США — то, что Тегеран прямые переговоры вообще отрицает. Иранские и в целом арабские СМИ пишут о том, что даже "технические" консультации провалились.
О тупиковости ситуации красноречиво свидетельствуют и сообщения американских СМИ. По их данным, у Штатов сейчас дефицит противоракетных средств обороны для ближневосточных объектов.
Уолтц, однако, опроверг эти опасения, хотя и признал: "значительная часть" вооружений истощена, по его словам, из-за конфликта на Украине и обменов ударами с йеменскими хуситами.
"Хочу внести полную ясность: у американских военных — и я проверил это всеми возможными способами — есть все необходимое для проведения этой (иранской. — Прим. ред.) кампании настолько эффективно, насколько это необходимо", — заявил постпред телеканалу NBC.
© AP Photo / Jose Luis MaganaСоветник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц
© AP Photo / Jose Luis Magana
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц
Что дальше?
"Советники Трампа предупреждают его, что уменьшаются и без того уже сократившиеся в предыдущие месяцы запасы оружия, — говорит РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский. — Речь идет, в частности, о противоракетных комплексах Patriot. И, видимо, как раз из-за их дефицита от иранской ракеты, прорвавшейся через систему обороны в Иордании, погибли несколько американских военнослужащих. И все это в свете приближающихся промежуточных выборов в США заставляет Вашингтон по крайней мере взять паузу. Хотя сомневаюсь, что это связано с переговорами: учитывая негативный опыт, накопившийся у Тегерана, там не будут безоговорочно доверять американским контрпартнерам. Конфликт продолжится, но в вялотекущей фазе".
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, в свою очередь, уверен, что до "сделки" далеко.
"Судя по риторике США и Ирана, возможно какое-то всеобъемлющее соглашение. Договор по главным для американцев вопросам — это ядерная программа. Плюс есть проблема иранских прокси. Слишком глубоки противоречия, слишком расходятся требования Ирана и администрации Трампа. Поэтому вряд ли в ближайшем будущем что-то может свершиться. Стороны тянут время до ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс. В этом заинтересованы и американцы, и иранцы. Независимо от того, будет обмен ударами или нет, судьба потенциального договора туманна и проблематична. А вот после выборов, вне зависимости от того, победит или проиграет Республиканская партия, у Трампа в любом случае будут развязаны руки", — объясняет эксперт.
Пока же конфликт вновь на паузе, но вопрос, надолго ли. Трамп обещал после Ирана переключиться на Кубу — зная его темперамент, исключать этот сценарий нельзя. В то же время непредсказуемость американского лидера может обрушить все прогнозы. Да и приближающиеся промежуточные выборы республиканцы, чьи рейтинги падают, игнорировать не могут.
© REUTERS / Evelyn HocksteinГроб с телом американского военного, погибшего во время атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Гроб с телом американского военного, погибшего во время атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании