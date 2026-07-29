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"Все досталось Украине". Трамп упустил шанс завершить конфликт - РИА Новости, 29.07.2026
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08:00 29.07.2026 (обновлено: 08:03 29.07.2026)
"Все досталось Украине". Трамп упустил шанс завершить конфликт

Сажин: конфликт США с Ираном разрешится после ноябрьских выборов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США продолжают искать дипломатические выходы из войны с Ираном. Во всяком случае, так говорят официальные лица. Однако приостановка ударов связана и с американскими проблемами. О том, к чему ведет затянувшийся конфликт Вашингтона и Тегерана, — в материале РИА Новости.

Дипломатический расчет

Постпред США при ООН Майкл Уолтц на днях заявил: Трамп приостановил удары по Ирану ради переговоров — чтобы оставить "коридор возможностей".
Соединенные Штаты действительно прекратили почти двухнедельную серию атак. Тегеран тоже дал понять, что воздерживается от ответных ударов по местным американским базам.
"Возможно, США разработали и другие сценарии на ближайшие дни, но нынешняя ситуация не соответствует их желаниям", — заявил представитель иранского МИД Мохаммад Акраминия государственному телевидению.
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"Если американцы будут настаивать на продолжении войны и авиаударов, география конфликта расширится", — предупредил он.
Однако затишье рискует оказаться лишь временным. Трамп уже несколько месяцев говорит о некой сделке с Ираном, но по-прежнему посылает противоречивые сигналы. С одной стороны, намекает на то, что идет дипломатический переговорный процесс. При этом грозит: если положительного результата не будет, последуют новые военные действия — как и всегда в его обещаниях, беспрецедентные.
© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"

"Где боеприпасы?"

Еще одна важная проблема в контактах Ирана и США — то, что Тегеран прямые переговоры вообще отрицает. Иранские и в целом арабские СМИ пишут о том, что даже "технические" консультации провалились.
О тупиковости ситуации красноречиво свидетельствуют и сообщения американских СМИ. По их данным, у Штатов сейчас дефицит противоракетных средств обороны для ближневосточных объектов.
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Уолтц, однако, опроверг эти опасения, хотя и признал: "значительная часть" вооружений истощена, по его словам, из-за конфликта на Украине и обменов ударами с йеменскими хуситами.
"Хочу внести полную ясность: у американских военных — и я проверил это всеми возможными способами — есть все необходимое для проведения этой (иранской. — Прим. ред.) кампании настолько эффективно, насколько это необходимо", — заявил постпред телеканалу NBC.
© AP Photo / Jose Luis MaganaСоветник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц

Что дальше?

"Советники Трампа предупреждают его, что уменьшаются и без того уже сократившиеся в предыдущие месяцы запасы оружия, — говорит РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский. — Речь идет, в частности, о противоракетных комплексах Patriot. И, видимо, как раз из-за их дефицита от иранской ракеты, прорвавшейся через систему обороны в Иордании, погибли несколько американских военнослужащих. И все это в свете приближающихся промежуточных выборов в США заставляет Вашингтон по крайней мере взять паузу. Хотя сомневаюсь, что это связано с переговорами: учитывая негативный опыт, накопившийся у Тегерана, там не будут безоговорочно доверять американским контрпартнерам. Конфликт продолжится, но в вялотекущей фазе".
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Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, в свою очередь, уверен, что до "сделки" далеко.
"Судя по риторике США и Ирана, возможно какое-то всеобъемлющее соглашение. Договор по главным для американцев вопросам — это ядерная программа. Плюс есть проблема иранских прокси. Слишком глубоки противоречия, слишком расходятся требования Ирана и администрации Трампа. Поэтому вряд ли в ближайшем будущем что-то может свершиться. Стороны тянут время до ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс. В этом заинтересованы и американцы, и иранцы. Независимо от того, будет обмен ударами или нет, судьба потенциального договора туманна и проблематична. А вот после выборов, вне зависимости от того, победит или проиграет Республиканская партия, у Трампа в любом случае будут развязаны руки", — объясняет эксперт.
Пока же конфликт вновь на паузе, но вопрос, надолго ли. Трамп обещал после Ирана переключиться на Кубу — зная его темперамент, исключать этот сценарий нельзя. В то же время непредсказуемость американского лидера может обрушить все прогнозы. Да и приближающиеся промежуточные выборы республиканцы, чьи рейтинги падают, игнорировать не могут.
© REUTERS / Evelyn HocksteinГроб с телом американского военного, погибшего во время атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании
Гроб с телом американского военного, погибшего во время атаки на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Гроб с телом американского военного, погибшего во время атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании
 
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