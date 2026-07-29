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Инфантино призвал федерации поддержать новый проект ФИФА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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13:11 29.07.2026 (обновлено: 13:24 29.07.2026)
Инфантино призвал федерации поддержать новый проект ФИФА, пишут СМИ

Инфантино призвал поддержать коммерческий проект ФИФА в обмен на субсидии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал главы национальных федераций поддержать создание новой коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии.
  • Руководитель ФИФА дал федерациям срок до 19 сентября, чтобы выразить поддержку проекту.
  • ФИФА намерена привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино направил главам национальных федераций письмо с призывом поддержать создание новой коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии, сообщает журналист Ромен Молина на странице в соцсети X.
По информации источника, руководитель ФИФА дал федерациям срок до 19 сентября, чтобы выразить поддержку проекту. При этом, как утверждается, речь идет не о голосовании, а о сборе поддержки более чем от половины федераций, после чего инициатива может получить официальное одобрение совета ФИФА.
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Как следует из документа, с 1 января 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить по 20 миллионов долларов по программе FIFA Forward. Еще столько же предусмотрено в рамках новой программы FIFA Fast-Forward, участие в которой будет добровольным. Таким образом, общий объем потенциального финансирования для каждой ассоциации в следующем четырехлетнем цикле составит до 40 миллионов долларов.
В письме также говорится, что в цикле 2031-2034 годов выплаты по программе FIFA Forward вырастут до 22 миллионов долларов на ассоциацию, а в 2035-2038 годах - до 24 миллионов. В общей сложности за 12 лет каждая федерация сможет получить около 86 миллионов долларов. Инфантино отмечает, что до его избрания аналогичный объем финансирования за тот же период составлял около 3 миллионов долларов на ассоциацию.
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Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера.
Ранее подобное решение осудил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а СМИ сообщили, что национальные члены УЕФА проведут экстренное совещание, в котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за своего несогласия с планами ФИФА.
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ФутболСпортДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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