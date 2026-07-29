Инфантино призвал федерации поддержать новый проект ФИФА, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал главы национальных федераций поддержать создание новой коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии.

Руководитель ФИФА дал федерациям срок до 19 сентября, чтобы выразить поддержку проекту.

ФИФА намерена привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино направил главам национальных федераций письмо с призывом поддержать создание новой коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии, сообщает журналист Ромен Молина на странице в соцсети X.

По информации источника, руководитель ФИФА дал федерациям срок до 19 сентября, чтобы выразить поддержку проекту. При этом, как утверждается, речь идет не о голосовании, а о сборе поддержки более чем от половины федераций, после чего инициатива может получить официальное одобрение совета ФИФА.

Как следует из документа, с 1 января 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить по 20 миллионов долларов по программе FIFA Forward. Еще столько же предусмотрено в рамках новой программы FIFA Fast-Forward, участие в которой будет добровольным. Таким образом, общий объем потенциального финансирования для каждой ассоциации в следующем четырехлетнем цикле составит до 40 миллионов долларов.

В письме также говорится, что в цикле 2031-2034 годов выплаты по программе FIFA Forward вырастут до 22 миллионов долларов на ассоциацию, а в 2035-2038 годах - до 24 миллионов. В общей сложности за 12 лет каждая федерация сможет получить около 86 миллионов долларов. Инфантино отмечает, что до его избрания аналогичный объем финансирования за тот же период составлял около 3 миллионов долларов на ассоциацию.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера.