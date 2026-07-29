"Игры будущего" придадут мощный импульс фиджитал-движению, заявил Токаев

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"А сегодня мы собрались в самом сердце Великой степи. В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Уверен, "Игры будущего" в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии", - заявил Токаев на церемонии открытия соревнований.