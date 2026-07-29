"Игры будущего" придадут мощный импульс фиджитал-движению, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Игры будущего — 2026" в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению.
- III Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего — 2026" пройдет в столице Казахстана с 29 июля по 9 августа на четырех спортивных объектах Астаны.
- Призовой фонд турнира составляет 4,65 миллиона долларов.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Стартовавшие в Астане "Игры будущего - 2026" придадут мощный импульс международному фиджитал-движению, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Игры будущего" - это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical + digital), объединяющей классический спорт и киберспорт, а также технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.
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"А сегодня мы собрались в самом сердце Великой степи. В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Уверен, "Игры будущего" в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии", - заявил Токаев на церемонии открытия соревнований.
По словам главы государства, игры представляют собой сочетание спорта и интеллекта, где физическая сила дополняется интеллектуальным потенциалом. Токаев отметил, что это мероприятие имеет глубокий смысл и символизирует гармоничное и мирное будущее человечества.
III Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего - 2026" проходит в столице Казахстана с 29 июля по 9 августа. Соревнования состоятся на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд турнира составляет 4,65 миллиона долларов.