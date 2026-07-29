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Криптовалюта Gram подешевела после сообщения ФСБ об обвинении Дурову - РИА Новости, 29.07.2026
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12:25 29.07.2026 (обновлено: 13:22 29.07.2026)
Криптовалюта Gram подешевела после сообщения ФСБ об обвинении Дурову

Криптовалюта Gram подешевела на 2% после сообщения ФСБ об обвинении Дурову

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin) подешевела на 2,29% до 1,42 доллара после сообщения ФСБ РФ об обвинении Павла Дурова в содействии терроризму и объявлении его в международный розыск.
  • ФСБ обвиняет администрацию Telegram в том, что она не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin), связанная с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, дешевеет на 2% после сообщения ФСБ РФ, что ему предъявлено обвинение в содействии терроризму и он объявляется в международный розыск, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.06 мск стоимость Gram снижалась на 2,29% - до 1,42 доллара.
В среду ФСБ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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РоссияУкраинаПавел ДуровTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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