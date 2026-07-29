Криптовалюта Gram подешевела после сообщения ФСБ об обвинении Дурову

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin), связанная с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, дешевеет на 2% после сообщения ФСБ РФ, что ему предъявлено обвинение в содействии терроризму и он объявляется в международный розыск, следует из данных торгов.