Криптовалюта Gram подешевела после сообщения ФСБ об обвинении Дурову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin) подешевела на 2,29% до 1,42 доллара после сообщения ФСБ РФ об обвинении Павла Дурова в содействии терроризму и объявлении его в международный розыск.
- ФСБ обвиняет администрацию Telegram в том, что она не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Криптовалюта Gram (бывшая Toncoin), связанная с проектом TON основателя Telegram Павла Дурова, дешевеет на 2% после сообщения ФСБ РФ, что ему предъявлено обвинение в содействии терроризму и он объявляется в международный розыск, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.06 мск стоимость Gram снижалась на 2,29% - до 1,42 доллара.
В среду ФСБ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.