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В Госдуме рассказали о льготном образовательном кредите для абитуриентов - РИА Новости, 29.07.2026
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19:56 29.07.2026
В Госдуме рассказали о льготном образовательном кредите для абитуриентов

В Госдуме рассказали о льготном образовательном кредите для студентов в 3%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы.
  • С 2025 года программу расширили: теперь оформить такой кредит могут не только сами студенты, но и их родители или законные представители.
  • С 1 декабря 2025 года льготный кредит выдается только на обучение по приоритетным направлениям, утвержденным правительством РФ, таким как инженерные и технические специальности, педагогика, медицина, IT-сфера.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Многие родители и абитуриенты не знают о существовании государственной программы - образовательного кредита с фиксированной ставкой три процента и отсрочкой на все время учебы. Это один из самых выгодных кредитов в стране, который помогает сделать образование доступным здесь и сейчас, не откладывая мечту на годы", - сказал Свищев.
Парламентарий напомнил, что с 2025 года программу расширили: теперь оформить такой кредит могут не только сами студенты, но и их родители или законные представители.
"Одно из главных преимуществ образовательного кредита - льготный период: во время учебы вы платите только проценты (или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку), а после окончания вуза дается еще девять месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать 10–15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно, это строго целевой кредит", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что с 1 декабря 2025 года льготный кредит выдается только на обучение по приоритетным направлениям, утвержденным правительством РФ. По его словам, в список таких направлений входят, например, инженерные и технические специальности, педагогика, медицина, IT-сфера.
"Государство каждый год вкладывает огромные средства в развитие образования, и льготный образовательный кредит - одно из самых ярких подтверждений этой поддержки. Мы не просто говорим о доступности знаний, мы создаем реальные механизмы, которые позволяют каждому молодому человеку получить профессию мечты. Это замечательная возможность, и я призываю ею пользоваться, потому что инвестиции в образование всегда окупаются, а государство рядом, чтобы помочь сделать этот шаг", - добавил он.
Свищев уточнил, что процедура оформления такого кредита доступна каждому, кто поступил в аккредитованный вуз или колледж: достаточно заключить договор с учебным заведением, выбрать один из банков-участников программы, подать заявку с паспортом, СНИЛС и договором об обучении.
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