В Госдуме выступили за верифицированный доступ к интернету

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"Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних", - сказал Свинцов газете ВЗГЛЯД.