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В Госдуме выступили за верифицированный доступ к интернету - РИА Новости, 29.07.2026
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18:13 29.07.2026
В Госдуме выступили за верифицированный доступ к интернету

Свинцов считает, что анонимность в интернете способствует вербовке подростков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Андрей Свинцов заявил, что анонимность в интернете способствует вербовке несовершеннолетних.
  • Свинцов предложил создать верифицированный интернет, чтобы пользователи знали, что по ту сторону экрана находится реальный человек.
  • Депутат обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требований об удалении чат-ботов, связанных с украинскими спецслужбами.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Анонимность в интернете способствует вербовке несовершеннолетних, и каждый пользователь должен знать, что по ту сторону экрана находится реальный человек, а не бот или фейк, заявил депутат Андрей Свинцов.
По его словам, решением проблемы может стать создание верифицированного интернета.
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"Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних", - сказал Свинцов газете ВЗГЛЯД.

Свинцов также обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требований об удалении чат-ботов, связанных с украинскими спецслужбами, что, по его мнению, может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции и его вынужденными договоренностями с властями ЕС.
Депутат подчеркнул, что Дурову все равно придется работать в России легально, тем более что наше законодательство предъявляет несложные и логичные требования, которые, например, Roblox выполнил за несколько месяцев.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
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