В Госдуме назвали гибель монаха в ЛНР символом противостояния ценностей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гибель монаха Рафаила в ЛНР стала трагическим символом более широкого противостояния ценностей и мировоззрений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

"Ситуация с гибелью монаха Рафаила в ЛНР вновь показывает, насколько трагично переплетаются военные действия и судьбы людей, связанных с духовным служением", - добавил депутат.

"С точки зрения международных отношений, такие случаи становятся символами более широкого противостояния ценностей и мировоззрений", - сказал Чепа, отметив, что именно за сохранение христианских ориентиров и права на веру и идет борьба.