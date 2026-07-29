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В Госдуме назвали гибель монаха в ЛНР символом противостояния ценностей - РИА Новости, 29.07.2026
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Религия
 
17:10 29.07.2026
В Госдуме назвали гибель монаха в ЛНР символом противостояния ценностей

В Госдуме назвали гибель монаха Рафаила символом противостояния ценностей

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР погиб монах Рафаил (Анисим) в результате атаки американского дрона Hornet.
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что гибель монаха Рафаила стала трагическим символом более широкого противостояния ценностей и мировоззрений.
  • Чепа подчеркнул, что подобные трагедии напоминают о реальных человеческих жизнях за политическими решениями.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гибель монаха Рафаила в ЛНР стала трагическим символом более широкого противостояния ценностей и мировоззрений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Ранее Русская православная церковь сообщила, что в результате атаки американского дрона Hornet в ЛНР погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисим) и ранен настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады иеромонах Иларион (Качур).
"Ситуация с гибелью монаха Рафаила в ЛНР вновь показывает, насколько трагично переплетаются военные действия и судьбы людей, связанных с духовным служением", - добавил депутат.
Подобные трагедии напоминают, что за любыми политическими решениями стоят реальные человеческие жизни, считает Чепа.
"С точки зрения международных отношений, такие случаи становятся символами более широкого противостояния ценностей и мировоззрений", - сказал Чепа, отметив, что именно за сохранение христианских ориентиров и права на веру и идет борьба.
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РелигияЛуганская Народная РеспубликаАлексей ЧепаГосдума РФСправедливая РоссияРусская православная церковьПроисшествия
 
 
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