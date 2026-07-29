В Госдуме не рекомендовали россиянам финансово вкладываться в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не рекомендует россиянам инвестировать в криптовалюты и цифровые активы Telegram.

По словам депутата, Telegram способствует террористам, поэтому участие в финансовых операциях с компанией неправильно даже с моральной точки зрения.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россиянам не стоит инвестировать в криптовалюты и цифровые активы Telegram, поскольку компания способствует террористам, уничтожающим российских граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

"Хочу подчеркнуть, что я бы не рекомендовал нашим гражданам инвестировать в различные вот эти криптовалюты или цифровые валюты, там различные активы покупать и в целом как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram ", - сказал Свинцов

По его словам, это неправильно даже с моральной точки зрения. Компания, как отметил депутат, в лице руководителя и менеджеров фактически способствует террористам, и именно поэтому ФСБ приняло решение объявить Павла Дурова в розыск и возбудить дело.

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

"То есть это как бы ситуация исключительно в интересах защиты наших граждан и безопасности нашего государства, то есть это не шутки, это серьезно", - добавил Свинцов.