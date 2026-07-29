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В Госдуме оценили возможность Telegram работать в России легально - РИА Новости, 29.07.2026
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12:34 29.07.2026
В Госдуме оценили возможность Telegram работать в России легально

Свинцов: Telegram имеет все законные возможности работать в России легально

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что у компании Telegram есть все законные возможности работать в России легально при выполнении определенных условий.
  • ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
  • Для работы в России Telegram должен открыть юридическое лицо в стране, перенести сюда обработку и хранение трафика, а также взаимодействовать со спецслужбами по противодействию терроризму и другим преступлениям.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. У компании Telegram есть все законные возможности работать в России легально, для этого достаточно выполнить несколько условий, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
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"У компании Telegram есть все законные, легальные возможности работать в России легально. То есть я думаю, что если они быстро отреагируют и адвокаты выйдут на переговоры и выполнят все условия наших спецслужб, то у них есть все возможности работать легально", - сказал Свинцов.
По его словам, требования со стороны России простые: открыть юридическое лицо в стране, перенести сюда обработку и хранение трафика, в том числе персональных данных, а также взаимодействовать со спецслужбами по противодействию терроризму и другим преступлениям.
"Яркий тому пример компания Roblox, которая также получила определенные претензии, все претензии устранила и все работает великолепно", - привел пример депутат.
Напомнил Свинцов и про личный опыт основателя Telegram Павла Дурова, которого в свое время арестовали во Франции, а затем, по мнению депутата, договорились о сотрудничестве и отпустили. Он посоветовал Дурову ориентироваться в том числе на этот пример и соблюдать национальное законодательство тех стран, где компания ведет бизнес.
"Поэтому если он хочет легально работать на планете Земля, в тех юрисдикциях, где он находится, где он ведет свой бизнес, то нужно соблюдать действующее национальное законодательство", - подытожил парламентарий.
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