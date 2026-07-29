В Госдуме оценили возможность Telegram работать в России легально

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что у компании Telegram есть все законные возможности работать в России легально при выполнении определенных условий.

ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

Для работы в России Telegram должен открыть юридическое лицо в стране, перенести сюда обработку и хранение трафика, а также взаимодействовать со спецслужбами по противодействию терроризму и другим преступлениям.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. У компании Telegram есть все законные возможности работать в России легально, для этого достаточно выполнить несколько условий, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

"У компании Telegram есть все законные, легальные возможности работать в России легально. То есть я думаю, что если они быстро отреагируют и адвокаты выйдут на переговоры и выполнят все условия наших спецслужб, то у них есть все возможности работать легально", - сказал Свинцов.

По его словам, требования со стороны России простые: открыть юридическое лицо в стране, перенести сюда обработку и хранение трафика, в том числе персональных данных, а также взаимодействовать со спецслужбами по противодействию терроризму и другим преступлениям.

"Яркий тому пример компания Roblox, которая также получила определенные претензии, все претензии устранила и все работает великолепно", - привел пример депутат.

Напомнил Свинцов и про личный опыт основателя Telegram Павла Дурова, которого в свое время арестовали во Франции, а затем, по мнению депутата, договорились о сотрудничестве и отпустили. Он посоветовал Дурову ориентироваться в том числе на этот пример и соблюдать национальное законодательство тех стран, где компания ведет бизнес.