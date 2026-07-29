В Госдуме предложили расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили давать социальный контракт без оценки доходов выпускникам вузов и единственным родителям.
- Предлагается, что если среднедушевой доход получателя помощи превысил прожиточный минимум не более чем на 15%, размер выплат уменьшится на сумму превышения, но сама поддержка не прекратится.
- Выпускники вузов и колледжей, которые открывают свое дело в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек и в сельских поселениях, получат приоритетное право на заключение соцконтракта.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили давать социальный контракт без оценки доходов выпускникам вузов и единственным родителям, а также не лишать поддержки при незначительном превышении прожиточного минимума.
Соответствующие поправки в действующее законодательство будут внесены в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Марина Ким.
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"Законопроект предусматривает: применение формулы "сумма по социальному контракту минус превышение": при превышении дохода размер помощи уменьшается на сумму превышения, а не отменяется полностью; незначительное превышение не является основанием для отказа или прекращения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Сейчас соцконтракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Также такая возможность без учета дохода есть у участников СВО. Авторы инициативы предлагают расширить круг получателей. Выпускники вузов и родители, в одиночку воспитывающие детей, согласно проекту, смогут заключить соцконтракт без оценки среднедушевого дохода - по аналогии с уже действующим порядком для участников СВО.
Кроме того, предусматривается, что выпускники вузов и колледжей, которые открывают свое дело в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек и в сельских поселениях, получат приоритетное право на заключение соцконтракта, а доход их родительских семей при этом учитываться не будет.
Также законопроектом вводится правило: если среднедушевой доход получателя помощи превысил прожиточный минимум не более чем на 15%, размер выплат уменьшается на сумму превышения, но сама поддержка не прекращается, что позволит гражданам сохранить доступ к программе и продолжать развивать свое дело.
В беседе с РИА новости Миронов рассказал, что цель проекта - сделать систему предоставления государственной помощи в рамках социального контракта более понятной и справедливой.
Программа социального контракта действует во всех регионах России. Гражданин может получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Взамен он обязуется, например, трудоустроиться, открыть бизнес или наладить хозяйство. Подать заявление можно через Госуслуги, в органах соцзащиты или через МФЦ. Контракт заключается на срок от трех до 12 месяцев.
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