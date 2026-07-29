В Госдуме предложили расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили давать социальный контракт без оценки доходов выпускникам вузов и единственным родителям.

Предлагается, что если среднедушевой доход получателя помощи превысил прожиточный минимум не более чем на 15%, размер выплат уменьшится на сумму превышения, но сама поддержка не прекратится.

Выпускники вузов и колледжей, которые открывают свое дело в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек и в сельских поселениях, получат приоритетное право на заключение соцконтракта.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили давать социальный контракт без оценки доходов выпускникам вузов и единственным родителям, а также не лишать поддержки при незначительном превышении прожиточного минимума.

Соответствующие поправки в действующее законодательство будут внесены в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Марина Ким.

"Законопроект предусматривает: применение формулы "сумма по социальному контракту минус превышение": при превышении дохода размер помощи уменьшается на сумму превышения, а не отменяется полностью; незначительное превышение не является основанием для отказа или прекращения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас соцконтракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Также такая возможность без учета дохода есть у участников СВО. Авторы инициативы предлагают расширить круг получателей. Выпускники вузов и родители, в одиночку воспитывающие детей, согласно проекту, смогут заключить соцконтракт без оценки среднедушевого дохода - по аналогии с уже действующим порядком для участников СВО.

Кроме того, предусматривается, что выпускники вузов и колледжей, которые открывают свое дело в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек и в сельских поселениях, получат приоритетное право на заключение соцконтракта, а доход их родительских семей при этом учитываться не будет.

Также законопроектом вводится правило: если среднедушевой доход получателя помощи превысил прожиточный минимум не более чем на 15%, размер выплат уменьшается на сумму превышения, но сама поддержка не прекращается, что позволит гражданам сохранить доступ к программе и продолжать развивать свое дело.

В беседе с РИА новости Миронов рассказал, что цель проекта - сделать систему предоставления государственной помощи в рамках социального контракта более понятной и справедливой.