Учебный год в школах и колледжах начнется с "Разговоров о важном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учебный год в школах и колледжах России начнется с занятия проекта «Разговоры о важном».
- В День знаний для первоклассников и первокурсников будут организованы различные мероприятия: встречи, экскурсии и другие события.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Учебный год в школах и колледжах России начнется с занятия проекта "Разговоры о важном", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Министерство просвещения направило в субъекты России рекомендации по организации и проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей.
"Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта "Разговоры о важном", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в День знаний первоклассники познакомятся с учителями и сверстниками, а для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, встречи с работодателями и выпускниками.