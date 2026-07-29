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Учебный год в школах и колледжах начнется с "Разговоров о важном" - РИА Новости, 29.07.2026
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04:02 29.07.2026
Учебный год в школах и колледжах начнется с "Разговоров о важном"

РИА Новости: учебный год в школах и колледжах начнется с "Разговоров о важном"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебный год в школах и колледжах России начнется с занятия проекта «Разговоры о важном».
  • В День знаний для первоклассников и первокурсников будут организованы различные мероприятия: встречи, экскурсии и другие события.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Учебный год в школах и колледжах России начнется с занятия проекта "Разговоры о важном", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Министерство просвещения направило в субъекты России рекомендации по организации и проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей.
"Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта "Разговоры о важном", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в День знаний первоклассники познакомятся с учителями и сверстниками, а для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, встречи с работодателями и выпускниками.
Первоклассники на торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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04:01
 
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