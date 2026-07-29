Учебный год в школах и колледжах начнется с "Разговоров о важном"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Учебный год в школах и колледжах России начнется с занятия проекта "Разговоры о важном", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта "Разговоры о важном", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в День знаний первоклассники познакомятся с учителями и сверстниками, а для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, встречи с работодателями и выпускниками.