ФСБ задержала 46 пользователей "Дайвинчика", выполнявших задания Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики задержали 46 молодых россиян в 16 регионах РФ с июля 2025 года за диверсионно-террористическую деятельность.

Задержанные были пользователями Telegram-сервиса знакомств «Дайвинчик», через который, по сообщению ФСБ, их вовлекали в преступную деятельность спецслужбы Украины.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела, исполнителям предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов, сообщила ФСБ.

Отмечается, что ФСБ установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram "Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

"В результате совместных с МВД и СК России мероприятий начиная с июля 2025 года в Московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного Telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы", - добавили в ФСБ.