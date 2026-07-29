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ФСБ задержала 46 пользователей "Дайвинчика", выполнявших задания Киева - РИА Новости, 29.07.2026
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08:47 29.07.2026
ФСБ задержала 46 пользователей "Дайвинчика", выполнявших задания Киева

ФСБ задержала 46 молодых пользователей "Дайвинчика", выполнявших задания Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали 46 молодых россиян в 16 регионах РФ с июля 2025 года за диверсионно-террористическую деятельность.
  • Задержанные были пользователями Telegram-сервиса знакомств «Дайвинчик», через который, по сообщению ФСБ, их вовлекали в преступную деятельность спецслужбы Украины.
  • По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела, исполнителям предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов, сообщила ФСБ.
Отмечается, что ФСБ установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram "Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.
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"В результате совместных с МВД и СК России мероприятий начиная с июля 2025 года в Московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного Telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
"Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы", - добавили в ФСБ.
В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram "Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья" был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России.
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