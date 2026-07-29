Фигурант дела о вербовке рассказал о шантаже атакой на военный госпиталь

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" рассказал, что скинул координаты военного госпиталя девушке под предлогом приезда дяди с СВО, после чего получил угрозы с украинской стороны.

ФСБ установила и задокументировала многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" рассказал, что скинул координаты военного госпиталя девушке под предлогом приезда дяди с СВО, а потом ему пошли угрозы с украинской стороны, видео с этим признанием публикует ФСБ России.

Молодой человек из Санкт-Петербурга сообщил, что познакомился с девушкой и начал общаться с ней в чате.

"Я скинул координаты госпиталя военного под словами ее, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся", - сказал молодой человек.

По его словам, девушка затем засмеялась и прислала видеосообщение в кружке.

"А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо этому госпиталю...", - сказал молодой человек. "Прилетает ракета?" - уточнил у него оперативник ФСБ . "Да", - добавил парень.

По информации ФСБ, установлены и задокументированы многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов, сообщила ФСБ.