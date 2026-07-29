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Фигурант дела о вербовке рассказал о шантаже атакой на военный госпиталь - РИА Новости, 29.07.2026
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10:05 29.07.2026 (обновлено: 11:33 29.07.2026)
Фигурант дела о вербовке рассказал о шантаже атакой на военный госпиталь

Фигуранта дела о вербовке через "Дайвинчик" шантажировали атакой на госпиталь

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" рассказал, что скинул координаты военного госпиталя девушке под предлогом приезда дяди с СВО, после чего получил угрозы с украинской стороны.
  • ФСБ установила и задокументировала многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" рассказал, что скинул координаты военного госпиталя девушке под предлогом приезда дяди с СВО, а потом ему пошли угрозы с украинской стороны, видео с этим признанием публикует ФСБ России.
Молодой человек из Санкт-Петербурга сообщил, что познакомился с девушкой и начал общаться с ней в чате.
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"Я скинул координаты госпиталя военного под словами ее, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся", - сказал молодой человек.
По его словам, девушка затем засмеялась и прислала видеосообщение в кружке.
"А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо этому госпиталю...", - сказал молодой человек. "Прилетает ракета?" - уточнил у него оперативник ФСБ. "Да", - добавил парень.
По информации ФСБ, установлены и задокументированы многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.
Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", по заданию спецслужб Украины в том числе нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск, сообщила ФСБ.
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