Колосков заявил, что не считает президента ФИФА Инфантино мошенником

Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в коммерческом проекте ФИФА есть рациональные моменты, но важно не допустить ущемления интересов национальных ассоциаций и игроков.

ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права организации.

УЕФА выразил несогласие с планами ФИФА и рассматривает возможность бойкота чемпионата мира.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что в коммерческом проекте Международной федерации футбола (ФИФА) есть рациональные моменты, но важно не допустить ущемления интересов национальных ассоциаций и игроков.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА, а СМИ сообщили, что члены УЕФА проведут экстренное совещание, на котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за несогласия с планами ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем президенту США Дональду Трампу.

"Это не мошенничество. Серьезный вопрос, но пока мало конкретики. Я в общих чертах представляю, как это выглядит. Создается акционерная компания, которая будет варьировать проведение чемпионатов мира среди мужчин и женщин, клубные чемпионаты мира, в нее будут включены доли национальных ассоциаций. Рациональное зерно в этом есть, поскольку во многих сферах деятельности такие компании существуют. Важно при этой перестройке соблюсти несколько ключевых моментов", – сказал Колосков.

"Первый – полный контроль находится у ФИФА. Это вопросы управления процессами, календарей соревнований, ротации чемпионатов, количества команд. Важно сохранить роль национальных ассоциаций, сейчас они через своих представителей в совете ФИФА контролируют процессы. Как бы не получилось так, что созданная организация выйдет из-под контроля совета и начнет вести самостоятельную деятельность. Второй – важно соблюсти интересы футболистов, про них все забывают, а ведь они приносят деньги. Сейчас уклон делается в сторону закабаления игроков. И третий – защита интересов национальных ассоциаций и команд, которые участвуют в чемпионатах мира", - добавил эксперт.

Собеседник агентства отметил, что ярким примером сказанного им послужил недавний чемпионат мира. Турнир с участием 48 команд проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.